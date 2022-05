Yasky pidió que las decisiones del Gobierno se compartan con Cristina Kirchner

El Secretario General de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, se refirió a la situación en el Frente de Todos.

El Secretario General de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, se refirió a la situación en el Frente de Todos y señaló que “que Cristina tome las decisiones con Alberto sería lo lógico y lo necesario”. En diálogo con El Destape Radio, el diputado nacional agregó que "Cristina está en el primer plano. La derecha y todos están pendientes de sus palabras. Fue la que diseñó el camino para ganarle al gobierno de los ricos para los ricos”. “Habría que institucionalizar el Frente de Todos, como se empezó a hacer en la provincia de Buenos Aires”, remarcó Yasky.

“Tenemos que institucionalizar el Frente de Todos y evitar que los anillos de alcahuetes alrededor de Alberto interfieran en la construcción de esa instancia”, ´pidió el dirigente gremial, quien agregó: “Hay un anillo alrededor de Alberto que promueve el albertismo y lo que ha generado es una obstrucción para que exista una conducción estratégica con Cristina y Alberto”.

Asimismo planteó que “hay sectores que imaginan que si el albertismo crece sus acciones se valorizan y van a tener más lugar de poder, pero es un delirio". “Por este camino lo único que se valoriza es que nos gane la derecha en 2023”, remarcó en la misma línea.

Por otro lado, señaló que “no se puede seguir con una política permanente de amistad con los grupos empresarios de este país, que están jugados a que la inflación sea el ariete para erosionarnos” y focalizó que “hay medidas como el desacople de los precios de los alimentos que se tendrían que haber tomado hace rato”.

“Parece que hay algunos que quieren que sea el sector privado el que traiga la solución para frenar los aumentos de precios", agregó. Además, señaló que “un paro ahora no tiene sentido" y concluyó: “No Moyano, pero hay sectores de la CGT que todavía no se sabe si se van a despegar de la UIA".

Hoy, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se refirió a la interna del Frente de Todos y al discurso de la vicepresidenta Cristina Kirchner en Chaco. "Se corrió de la gestión y la gestión la hacemos todos con el mismo objetivo", sostuvo en el marco de una nueva reunión del Gabinete en Casa Rosada durante las primeras horas de la mañana del jueves.

Antes de la participación de dicho encuentro, el titular de la cartera de Seguridad dejó en claro que la interna "no tiene nada que ver" con la reunión de Gabinete y señaló que falta mucho tiempo para las elecciones, por lo que no es momento de hablar de los problemas dentro de la coalición gobernante. "Las decisiones que se tienen que tomar, no tiene nada que ver la interna. Hay que poner sobre la mesa el consenso, siempre es saludable. Y el que tiene que llevar adelante esas decisiones es el presidente", dijo firmemente.

A su vez, Aníbal Fernández se refirió al discurso de CFK en Chaco y ante las repetidas consultas, les preguntó a los periodistas: "¿Yo que culpa tengo? ¿Querés que vaya y me pelee con Cristina porque habló una hora y media? El impacto que genera será un tema que debe resolver Cristina, no yo". De todas maneras, dejó en claro que varias cosas no lo dejaron contento: la falta de mención al presidente y algunos ministros como Matías Kulfas, son los más destacados.