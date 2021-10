Para resolver la inflación, Larreta propone "ir sobre los monopolios"

Como el jefe de Gobierno porteño no quiso hablar sobre la situación judicial de Macri, tuvo que reflexionar sobre la inflación como un fenómeno multicausal.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, dialogó con la periodista María O'Donnell. Como no quiso hablar sobre los faltazos de Mauricio Macri a indagatoria, se encontró con más preguntas y sorprendió con una reflexión menos amigable con los empresarios en torno a la inflación.

Al aire de Urbana Play, María O'Donnell le preguntó a Horacio Rodríguez Larreta sobre la movilización que el macrismo pretende realizar en Dolores en donde el expresidente tiene que dar explicaciones por espionaje ilegal. "Macri va a declarar, hay que ser institucionalista, va a ir", sintetizó Larreta al tiempo que propuso: "¿Por qué no discutimos bajar la inflación?".

En esa línea, el jefe de Gobierno porteño dio marcha atrás con sus críticas al congelamiento de precios y su advertencia sobre un posible desabastecimiento y encontró nuevos responsables. “Es un problema complejo, no es un problema de una solución, con una sola causa", arrancó.

"Tenemos que ir sobre los monopolios para que haya una verdadera competencia, los monopolios no ayudan a bajar la inflación", propuso. "En general, sin hablar de una industria en particular”, aclaró para no envalentonar a los empresarios que se niegan a congelar el precio de los alimentos.

"No se soluciona prohibiendo la exportación, consiguen que la gente se quede sin laburo porque se produce menos", insistió ignorando el conflicto con las exportaciones de carne que impactaron directamente en el precio del alimento y volvió a marcar la cancha en torno a la intención del macrismo de no apoyar las medidas económicas del Gobierno.

En esa línea, inmediatamente aclaró: "No me imagino construyendo consenso con gente que cree que hay que prohibir la exportación de carne para que bajen los precios, con gente que cree que hay que controlar los precios". "No veo perspectivas de consenso que tiene que ser mayoritario, pero no tiene que ser con todos", completó.