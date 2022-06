Alberto Fernández definió a Braun como "la cara de la remarcación de precios"

El Presidente criticó este martes los dichos del CEO de La Anónima en el encuentro de la Asociación Empresaria Argentina (AEA). Braun había afirmado que la respuesta de su cadena de supermercados ante la suba inflacionaria era "remarcar los precios todos los días".

El presidente Alberto Fernández criticó este martes los dichos del CEO de La Anónima, Federico Braun, quien avaló la suba de precios durante el encuentro anual de la Asociación Empresaria Argentina (AEA). "Si quieren verle la cara a la remarcación de precios, la tuvieron esta mañana en la Asociación Empresaria Argentina (AEA)", lanzó el primer mandatario en el marco de un brindis por el Día del Periodista.

Desde la puerta de la Casa Rosada, Fernández respondió a las declaraciones recientes de Braun, quien había afirmado que su cadena de supermercados "remarca los precios todos los días" ante la suba inflacionaria. En ese sentido, el Presidente reclamó "responsabilidad" a los empresarios, frente a la suba de precios de los alimentos en el mundo. En esa misma línea se había expresado más temprano la vicepresidenta Cristina Kirchner en su cuenta de Twitter. "Cuenta lo que hacen todos los días", remarcó.

"Muchas veces les hablé a los argentinos de la inflación autoconstruida, que es la remarcación. Si quieren verle la cara a la remarcación de precios, la tuvieron esta mañana en la AEA. Yo lo que les pido a los empresarios argentinos que entiendan la dimensión del problema que atraviesa la economía mundial, que está atravesada por una guerra, que afecta a los precios y está poniendo en crisis la seguridad alimentaria del mundo. Tenemos que trabajar con responsabilidad. No me parece responsable que se le pregunte a un empresario de esa magnitud qué solución tiene para la inflación y este responda remarcar precios", amplió ahora Fernández.

Minutos después del brindis, el Presidente expresó su opinión respecto a las remarcaciones de precios a raíz de los dichos de Braun. "Es evidente que hay empresarios que no entienden su responsabilidad. Confiesan públicamente y entre risas lo que es un martirio para millones de argentinos y argentinas. Para que una mejor distribución del ingreso sea posible es imperioso ponerle un ancla a la suba de los alimentos. Más compromiso. Menos risas banales", señaló.

"No me gustó lo que hizo Kulfas"

Fernández se refirió además a la salida de Matías Kulfas del Ministerio de Desarrollo Productivo, tras la polémica por la difusión de un off the record de su cartera que revivió las tensiones en el Frente de Todos. "No me gustan los off, las cosas dichas en secreto. Cuando un funcionario habla, lo tiene que hacer públicamente. No me gustó lo que hizo Matías, por eso tomé la decisión que tomé. Definitivamente, no comparto lo que piensa en ese punto", señaló. Consultado sobre si la información en off pueda derivar en acciones judiciales, Fernández respondió: "Yo no soy juez. La justicia resolverá lo que tiene que hacer".

Por otra parte, el Presidente negó un cambio en la relación con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y remarcó, por el contrario, que cada uno está al tanto de su "responsabilidad institucional". En ese marco, defendió la incorporación de Daniel Scioli en lugar de Kulfas y de Agustín Rossi al frente de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en lugar de Cristina Caamaño.

"Con la Vicepresidenta sabemos qué piensa cada uno, los roles que tenemos que cumplir, y los dos tenemos la responsabilidad institucional. Mi preocupación es ver cómo el Gobierno funciona, pudimos reemplazar a Kulfas con Scioli. Es un gran amigo, lo hablé mucho con (el presidente de la Cámara de Diputados) Sergio Massa, cuya opinión yo pondero particularmente y fuimos viendo cómo encarrilar el momento que se estaba dando. También feliz con el ingreso de Agustín, que es otro valor incalculable para mi gabinete. Tengo un inmenso agradecimiento a Cristina Camaño, que espero que me siga ayudando a gobernar bien, porque el trabajo que hizo en la AFI fue de una magnitud incalculable", puntualizó.

Finalmente, Fernández informó que su presencia en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles tendrá por objetivo "defender los derechos y la unidad de América Latina" y reclamar por los países excluidos de la cita por Estados Unidos.

"La unidad no se declama, se ejerce y esto es no segregar a nadie. Iremos con ese mensaje, lamentamos la no presencia de países que no fueron invitaron. Trataremos de llevar su voz, como presidente de la CELAC que soy, a ese foro", cerró.