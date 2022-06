El Gobierno oficializó la designación de Agustín Rossi al frente de la AFI "por 120 días"

Asumirá como interventor por 120 días, durante los cuales el Gobierno deberá aprobar su pliego en el Senado. Alberto Fernández todavía no formalizó la renuncia de Matías Kulfas.

El presidente, Alberto Fernández, oficializó este lunes la designación de Agustín Rossi al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), según consta en el Boletín Oficial. En cambio, todavía no aceptó formalmente la renuncia de Matías Kulfas al frente del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Fernández había confirmado el último sábado, mediante un posteo en las redes sociales, que Rossi asumiría como titular de la AFI en reemplazo de la interventora Cristina Caamaño. "El día lunes concluye la intervención dispuesta en la Agencia Federal de Inteligencia. Cristina Caamaño llevó adelante el organismo con notable esfuerzo y honestidad. Con ella pusimos fin a los 'sótanos de la democracia'. Mi eterna gratitud por su trabajo y su compromiso", expresó el Presidente en Twitter.

Luego, el jefe de Estado agregó que "concluida la intervención, la AFI volverá a funcionar regularmente. Agustín Rossi estará a cargo del organismo y requeriremos el acuerdo del Senado de la Nación. De ese modo volverá a sumarse al gobierno nacional aportando toda su experiencia y honestidad". Y posteó una foto de la reunión que tuvo con ambos el sábado por la mañana para "ordenar la transición de la gestión".

Según consta en el decreto de designación, Rossi asumirá como interventor al igual que Caamaño en 2019, pero en este caso por un período de 120 días, menor a los 180 días de las sucesivas prórrogas que extendieron la intervención de la exfiscal.

De esta forma, ahora el Poder Ejecutivo tendrá los próximos cuatro meses para que el Senado apruebe el pliego del exministro de Defensa, quien volverá al gobierno luego de 10 meses tras haberse marchado cuando decidió ser precandidato a senador por Santa Fe en las elecciones del año pasado.

La renuncia de Matías Kulfas

En cambio, el Presidente no formalizó hasta el momento la renuncia de Matías Kulfas al frente del Ministerio de Desarrollo Productivo, luego de la polémica por un comunicado off the record en el que su cartera acusó a funcionarios del área de energía cercanos a Cristina Kirchner por errores en la licitación del gasoducto Néstor Kirchner que favorecerían a Techint.

La salida de Kulfas ya es un hecho, y de hecho no tiene ninguna actividad oficial en la agenda presidencial distribuida a la prensa este lunes. De este modo, habrá que esperar a los próximos días para que el desplazamiento de Kulfas sea formalizado, lo que podría no ser inmediato debido a que, según trascendidos, se espera que recién el viernes asuma su reemplazante, Daniel Scioli, a la vuelta del viaje presidencial a la Cumbre de las Américas en Estados Unidos.