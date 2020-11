Ley de cuidados: qué es y cuál es su principal objetivo en Argentina

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, encabezó la primera reunión de trabajo de la Comisión Redactora del anteproyecto de ley para crear un Sistema Integral de Cuidados con Perspectiva de Género. Es la primera vez en la historia que el gobierno nacional asume el compromiso de avanzar hacia un cambio de paradigma profundo que implica crear nuevas obligaciones de largo plazo para el Estado Nacional, incluir nuevos derechos y principios, y convertir un asunto que por tanto tiempo fue considerado “privado, familiar y femenino” en un asunto público, social y de todos los género.

La comisión que integran expertas y expertos que hace décadas trabajan la temática del cuidado y con trayectoria en la academia, la función pública y la sociedad civil tiene el mandato del ministerio de llevar adelante la redacción del anteproyecto a través de un proceso participativo en el que se deben escuchar a todos los sectores involucrados en el cuidado. Lucía Cirmi Obón, directora nacional de Políticas de Cuidado del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad de la Nación, es la encargada de llevar adelante el anteproyecto de "Ley de Cuidados" con la idea de debatir las tareas realizadas y analizar las consecuencias que generan directamente en la organización social. En diálogo con El Destape, dejó en claro que este tipo de trabajos están "familiarizados, invisibilizados y feminizados" hace muchos años y esto trae como resultado distintas problemáticas que se mantienen en nuestro país con el paso del tiempo.

La representante del MMGyD dio detalles sobre el tema y destacó tres consecuencias. "Una económica y de participación social para las mujeres que son las que se dedican a estas tareas en los hogares, haciendo una tarea que la sociedad no reconoce y que impacta en la brecha salarial; un segundo impacto en quienes necesitan esos cuidados que terminan recibiendo cuidados de menor calidad dependiendo de la conformación de su familia y el bolsillo para contratar o no servicios y un tercero en el que nuestra economía no le da ni tiempo ni lugar y muchas veces suelen achicar o eliminar estas tareas tan esenciales", explicó.

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta.

Por esa razón, Cirmi remarca la importancia de una ley de cuidados para responder a esta gran problemática. Y agregó en relación a cómo se manejan las situaciones en los diferentes países: "Para dejar de mostrar a los cuidados como una responsabilidad familiar, femenina y privada, hacen sistemas de cuidados que ofrezcan servicios en diferentes formatos para volverlo una responsabilidad social y de todas las identidades de género. Un sistema de cuidados lo que hace es reconocer esa necesidad y proveer elementos, redistribuyendo esa responsabilidad para que no sea únicamente de las mujeres".

Durante la entrevista también comentó que se viene trabajando desde el Ministerio con distintas iniciativas para "visibilizar y discutir, cómo cuidamos hoy y como queremos cuidar en el futuro". Por esa razón se construyó un "mapa federal de los cuidados" para observar donde son los lugares donde se asiste a personas y en qué espacios pueden formarse quienes busquen desempeñar estas tareas. "Constituimos una mesa interministerial de políticas de cuidado que elaboró consensos, recuperó todas las políticas públicas que ya se hacen pero también identificó que hay transformaciones que son más generales y profundas que la sociedad debe realizar", contó. A su vez habló sobre la Comisión Redactora en la que "participan personas con mucha trayectoria y militancia en este tema" que además se articula con instancias consultivas y se nutre de la Campaña Nacional: Cuidar en Igualdad.

La importancia del cambio

Desde el Ministerio están convencidas de que, a mediano plazo, este proyecto será clave para "ayudar a cortar con las desigualdades". Cirmi observa que la brecha salarial está fuertemente relacionada con la brecha en los cuidados. "Las mujeres cobran menos porque trabajan menos tiempo, porque van a sectores que se parecen a estas tareas del cuidado y están mal remuneradas, porque no les ofrecen los ascensos, porque esperan que sean ellas quienes se tomen las licencias y porque las ven menos asociadas a los cargos de liderazgo por los mismos estereotipos de los cuidados. Va a cambiar paulatinamente, ambas brechas se pueden ir achicando a medida que las mujeres y las familias encuentren una infraestructura y un sistema que ofrezca alternativas, donde no se sienta que están cuidando solas", manifestó.

Además, la directora de Políticas de Cuidado dejó en claro que la crisis en los cuidados incide completamente en el mercado laboral. Y admitió: "Hace unos años, un estudio del ministerio de Trabajo mostraba eso. Se le preguntó a empresarias y empresarios por qué no contrataban mujeres y la respuesta fue 'porque se toman la licencia'. La sociedad espera que, tengan o no tenga hijos, sean o no sean las que se encargan, ellas son las que tienen la probabilidad de faltar a la reunión importante o a pedir el día porque el chico se enfermó".

La principal idea es remarcar que no es una "simple responsabilidad de nosotras" sino que es una "necesidad social de toda la comunidad". Por eso, cuando se comprenda finalmente, opinan que se verá un fuerte cambio y una posibilidad de "distribuir esa carga de cuidados que aparece como un factor de discriminación para las mujeres". Remarcó, a su vez, que con políticas públicas, se podrá notar una modificación que genere más empleo y por supuesto, reduzca mucho la desigualdad de género.

¿Qué son los parlamentos territoriales?

En el marco de la Campaña Nacional “Cuidar en Igualdad: Necesidad, derecho y trabajo”, se llevarán a cabo distintos parlamentos territoriales de cuidado. Sobre ellos, Lucía Cirmi explicó: "Acabamos de terminar el de Santa Cruz. Fue el trabajo de todo un mes en el cual a través de diferentes fichas de sensibilización, cada una de las organización, municipios y sectores del Estado, fueron reflexionando sobre cómo se cuida a la provincia y las distintas familias. Es importante porque hay un cambio cultural necesario, más allá de las políticas concretas. Hace muchos siglos esto es desigual entonces hay que poder reflexionarlo para poder transformarlo".

Además, más allá de lo realizado en una provincia determinada, que se repetirá en distintas jurisdicciones, dio detalles del trabajo que realizan en estas reuniones. "En el parlamento territorial del cuidado, en sí mismo, lo que hicimos fue compartir, cada uno de los sectores, sus conclusiones y reflexiones en torno a qué es lo prioritario, qué se necesita, qué estereotipos hay que transformar". Y agregó: "Son encuentros a modo de debate, con toda la actualidad de los cuidados en las distintas provincias, se va a construir este ante proyecto de ley para conseguir la igualdad de género".

El rol de los hombres y la igualdad a futuro

Ante esto, uno de los puntos más observados es la actitud y el papel de los hombres ante las diferentes desigualdades. Sobre el tema, la directora de Políticas de Cuidado en MMGyD remarcó: "La participación de los varones en los cuidados es de las cosas que más cuesta. Si uno mira a las últimas décadas, las mujeres se incorporaron, aunque no masivamente, al mercado de trabajo pero los varones no se incorporaron a las tareas de cuidado. Nos parece muy importante marcar una corresponsabilidad casi obligatoria. Solo la política pública puede romper el círculo vicioso entre los estereotipos, lo que pasa en el mercado de trabajo y lo que pasa en nuestra casa".

La idea es clara: poner sobre la mesa la diversidad de situaciones de cuidado. "No es lo mismo una familia en una ciudad que una en el ámbito rural, es importante hablar de la diversidad familiar, de la diversidad de identidades. Se habla de una familia tipo con la mujer cuidadora y el varón proveedor que queremos ir deconstruyendo y que además no es representativa para las familias de la Argentina", explicó. Y por último, sentenció: "Es algo histórico y lo hacemos por todas las personas que cuidan en silencio, por todas las personas que requirieron cuidados y no los tuvieron y obviamente para pensar en un horizonte cuidando en igualdad".