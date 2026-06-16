Hoy vence el plazo para pagar con descuento un importante impuesto de la PBA

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que este martes 16 de junio será el último día para abonar con descuento la cuota 3 del Impuesto Inmobiliario Urbano, tanto en la planta edificada como baldía. ARBA detalló que, quienes estén al día y paguen en término, “obtendrán una bonificación del 10% con cualquier medio de pago que elijan”.

Para cumplir con la obligación tributaria, se puede ingresar a la web oficial de ARBA, www.arba.gob.ar, en la sección “Pagá tus impuestos”, donde es posible abonar con tarjeta de crédito o generar el código de pago electrónico para utilizar en cajeros automáticos. También está disponible la opción de pago digital mediante la aplicación Cuenta DNI, escaneando el código QR enviado por correo electrónico, que estará vigente hasta la fecha de vencimiento de cada cuota.

Quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial podrán hacerlo en entidades bancarias habilitadas o en las bocas de cobro de Provincia Net Pagos, previa descarga de las boletas desde la página web de ARBA.

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El operativo puerta a puerta de ARBA para jubilados y pensionados

La Agencia de Recaudación puso en marcha junto al municipio de La Plata, un operativo domiciliario para facilitar el acceso a la exención del Impuesto Inmobiliario Edificado a jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados que mantienen deudas y están en condiciones de recibir el beneficio sin saberlo. La iniciativa comenzará en la capital bonaerense, donde se identificaron 1.557 personas alcanzadas por esta medida con deudas acumuladas por $154.5 millones.

El programa surge a partir de un trabajo conjunto entre el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard y el intendente de La Plata, Julio Alak, en un contexto especialmente complejo para los sectores previsionales. Según datos relevados por la Agencia mediante cruces de información con el Instituto de Previsión Social (IPS), en toda la provincia existen alrededor de 17 mil jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados que podrían acceder a la exención del Inmobiliario Urbano y actualmente registran deuda porque desconocen ese derecho.

Las personas alcanzadas serán contactadas mediante correo postal, correo electrónico, llamados telefónicos y otros canales oficiales disponibles en ARBA y el municipio. Quienes reciban la notificación, deberán acercarse al Centro de Servicio Local de ARBA más cercano a su domicilio. El trámite tendrá atención prioritaria y requerirá únicamente DNI, fotocopia del documento y la firma de una declaración jurada.

Para acceder a la exención se deberá cumplir con las condiciones previstas en el Código Fiscal: ingresos familiares de hasta dos haberes mínimos, ser titular de una única propiedad destinada a vivienda familiar cuya valuación fiscal no supere los $6 millones y no estar inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.