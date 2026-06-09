El gobierno bonaerense retoma paritarias: cómo están los salarios hoy

Este jueves a la tarde, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer la inflación de mayo, porcentual clave para que los gremios y el ministerio de Trabajo bonaerense retomen la discusión paritaria 2026. El mismo día desde las 14, las autoridades de la provincia de Buenos Aires volverán a reunirse con el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) y retomarán las discusión salarial. En tanto, a partir de las 16, será el turno de los gremios enrolados en la Ley N° 10.430, conocida como los y las estatales y tiene a ATE y UPCN, entre otros sindicatos de peso. Vale remarcar que el aumento que definan tendrá impacto directo en el aguinaldo que se cobrará durante julio. Luego de ello se espera que el gobierno convoque a los médicos y judiciales, como lo hace habitualmente.

En marzo de este año, las partes acordaron una suba del 9% en 3 tramos: 1,5% en febrero, un 5% marzo y 2,5% abril. Además, debe sumarse una bonificación no remunerativa de $28.700 bajo la denominación “Compensación FONID/Conectividad” que se otorgó el tercer mes del año.

Por otra parte con la cláusula de monitoreo y reapertura vigente, el ministerio se reunió con los gremios en el mes de mayo. En ese encuentro, si bien no hubo propuesta salarial, el Gobierno presentó un panorama pormenorizado de la situación económica del Estado bonaerense. En ese escenario, la gestión de Axel Kicillof recordó "la pérdida de recursos" que supera los $24 billones debido a los distintos recortes que el gobierno nacional comenzó a ejecutar desde el inicio de su gestión.

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Hasta el momento, el único dato que se conoció fue el Ciudad de Buenos Aires. La inflación de mayo en CABA fue de 2,1% y acumula un 14% en lo que va del año, según reveló el lunes el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA). De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) registró una variación interanual del 33,1% en el quinto mes del año, 0,7 puntos porcentuales por encima de abril.

Pese a ello, la inflación en territorio porteño bajó en mayo 0,4 puntos porcentuales frente a abril (2,5%), continuando la tendencia de desaceleración que empezó a exhibir el IPC desde el mes pasado, cuando descendió del 3% de marzo.

Los salarios de los y las docentes a la fecha

Maestro/a de Grado (jornada simple):

marzo: $800.084

abril: $850.053

Maestro/a de Grado (jornada completa)

marzo: $1.600.168

abril: $1.700.106

Maestro/a con 5ta hora:

marzo: $1.005.638

abril: $1.060.424



Profesor/a con 20 módulos:

marzo: $1.032.198

abril: $1.113.838