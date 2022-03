Gestapo antisindical: empiezan las indagatorias de los espías de la AFI

El juez Ernesto Kreplak citó para esta jornada a Darío Biorci, exjefe de gabinete de la agencia de inteligencia y cuñado de Silvia Majdalani. Participó de la reunión en el Banco Provincia. La exSIDE fue la que grabó el encuentro. Hasta ahora, todos los indagados se desligaron del rol del organismo.

Este viernes comienzan las indagatorias de los espías involucrados en el caso “Gestapo antisindical”. El primero en ser citado es el exjefe de la AFI macrista, Darío Biorci, cuñado de Silvia Majdalani, la subdirectora de la agencia de inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri. Biorci está imputado en el caso y participó de la reunión del escándalo en la sede porteña del Banco Provincia. Tal como se desprende del caudal probatorio que consta en el expediente, la AFI fue la que grabó el encuentro en el BAPRO. Dos agentes de inteligencia concurrieron a la entidad bancaria el día previo a la reunión para colocar las cámaras y al día siguiente del cónclave volvieron para quitarlas. Hasta ahora, todos los indagados –empresarios y funcionarios bonaerenses- se desligaron del rol del organismo de inteligencia.

Biorci es uno de los jerarcas de la AFI que tomó la palabra durante la reunión del 15 de junio de 2017 en el Banco Provincia. Allí se lo escucha decir que había que provocar al gremio de la UOCRA-La Plata para ir por su referente, Juan Pablo “Pata” Medina. Incluso, sobre el final de aquel encuentro, donde empresarios, espías y funcionarios de Vidal coordinan el armado de causas contra Medina, el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, convocó a un próximo encuentro para el siguiente miércoles. Todo indica que esa reunión no se concretó. Pero Villegas, al pronunciar esa frase miró con complicidad a Biorci en busca de legitimar su afirmación de repetir el encuentro. El jefe de gabinete de la AFI asintió con la cabeza. La forma en que Villegas suelta su declaración y a quién se la dirige da cuenta de que sabía con quién estaba hablando. Es decir, todo indica que Biorci no le era un desconocido como dijo en su defensa. Es que el exministro de Vidal se presentó en la causa en la que está imputado e, insólitamente, denunció que fue víctima de un espionaje ilegal de la AFI macrista. Entre otras cosas, aseguró que no sabía que había tres agentes de inteligencia. Lo mismo dijeron los otros imputados. Todos se desentendieron de los espías.

Ante este marco, ¿qué dirán los agentes de inteligencia? Las pruebas indican que la AFI fue la que plantó las cámaras en el BAPRO el 14 de junio de 2017 y las levantó el 16 de junio. De hecho, la grabación de la reunión que abrió esta causa de la Gestapo fue hallada por la intervención de la AFI en la sede central del organismo. La interventora Cristina Caamaño la acercó a la sede judicial. ¿Los agentes darán detalles de cómo y por qué se filmó el encuentro? ¿Revelarán quién les dio la orden de hacerlo? ¿Y por qué se reunieron con empresarios y funcionarios de Vidal? Está claro que ninguno de estos tres directivos fue a ese cónclave de motu proprio. La agencia de inteligencia es verticalista y evidentemente hubo una orden de un superior. Por sobre estos tres agentes solo estaban el director de la AFI, Gustavo Arribas, y su segunda, Majdalani.

Tras la declaración de Biorci, están convocados Juan Sebastián “Enano” De Stéfano, exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI, y Diego Dalmau Pereyra, exdirector de Contrainteligencia. El primero está citado para el 29 de marzo y el segundo para el 31 de marzo. Ambos fueron parte del encuentro en el BAPRO. Incluso mantuvieron encuentros con funcionarios bonaerenses que fueron de la reunión.

Los agentes de inteligencia serán quienes cerrarán esta primera ronda de indagatorias. Ya desfilaron por los tribunales federales de La Plata los empresarios y funcionarios bonaerenses que participaron de la reunión en el BAPRO. Hasta ahora, todos apuntaron contra la AFI. Dijeron que no sabían que había espías ni que el encuentro estaba siendo grabado. Sobre todo, los empresarios. Pero también los funcionarios bonaerense, a pesar de que tuvieron llamadas y encuentros con los jerarcas de la AFI.

Por ejemplo, el pasado miércoles, el intendente de La Plata, Julio Garro, que fue parte de la reunión en el BAPRO y cuenta con dos ingresos a la AFI para ver a Majdalani (el primero, tres días antes del encuentro en el banco), dijo al ser indagado: “Tampoco participé en actividades de inteligencia ilegal ni consentí jamás acciones de ese tipo”. De acuerdo a los libros de ingreso al edificio de la AFI, que están elaborados de puño y letra, el 12 de junio de 2017, a las 16.26, Garro fue a ver a la subdirectora de la agencia. El 14 de junio se colocaron las cámaras con las que se grabó la reunión. Por cierto, volvió a la AFI el 14 de noviembre de 2017 para ver nuevamente a Majdalani. En su descargo ante Kreplak, Garro prefirió no hacer referencia a ninguno de estos dos ingresos a la casa de los espías. ¿Para qué fue? Los espías quizás puedan dar la respuesta.

Por su parte, el ministro Villegas, en su descargo ante el juez, confirmó que fue a la AFI y dijo que estuvo “con algunas personas que jamás supe quienes eran a excepción del abogado Destefano, el tema fue: Informar en qué estaba lo que al inicio de esta presentación llamé ‘andarivel provincia’ y su evolución. Fue una real pérdida de tiempo para mí. Jamás se nos informó ni supe si desde Nación se estaba haciendo algo respecto del señor Medina y sus acciones extorsivas”. No hay ninguna justificación para que un ministro provincial reporte a la exSIDE, excepto una ilegal: que a partir de esas maniobras de despliegue el aparato de inteligencia sobre el Pata Medina.

Tras escuchar a los agentes, el juez Kreplak deberá resolver la situación procesal de los imputados. Es decir, si los procesa, los sobresee o les dicta la falta de mérito. No se descarta que abra una nueva tanda de indagatorias. En esta causa de la Gestapo antisindical está imputada la exgobernadora María Eugenia Vidal y los querellantes pidieron la imputación de Macri, Arribas, Majdalani y hasta el juez federal de Quilmes, Luis Armella.