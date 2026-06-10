Fractura expuesta y renuncias en el partido de Weretilneck: una legisladora denunció "miedo" y "represalias"

En medio de la presentación del nuevo armado de Juntos Somos Río Negro (JSRN), una ex legisladora del gobernador Alberto Weretilneck complicó al mandatario rionegrino. "Hay mucha gente que se quiere ir pero tiene miedo. Me advirtieron que no me vaya, que tenga cuidado porque empiezan a pasar cosas", reveló a El Destape la diputada provincial Marcela González Abdala, quien anunció su salida del bloque y alertó por el clima interno del partido.

Luego que el gobernador de Río Negro informó en abril que iba a dejar la presidencia de su espacio político fundado en el 2015, un nuevo armado reconfiguró a JSRN. La nueva coalición sumó al histórico dirigente de la Asociación de Empleados de Comercio (AEC) e intendente peronista de Bariloche, Walter Cortés, junto a sectores de la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica ARI. Pero esta nueva conformación también generó fracturas: Daniel Sanguinetti y Marcela González Abdala presentaron su renuncia al partido.

Entre los principales argumentos destacaron la falta de respuesta a las demandas de salud, educación y seguridad, junto al no cumplimiento de promesas en campaña tal como el traslado del vertedero de Bariloche, un basural a cielo abierto. Esto se agudizó con la incorporación de Walter Cortés al armado político de JSRN. "Cortés es mi límite", dijo la legisladora que renunció al partido.

"Hay mucha gente que se quiere ir pero interiormente no siente la misma libertad. No quiero nombrar a nadie, pero lo dice gente de la dirigencia de Juntos Somos Rio Negro", respondió González Abdala a la ironía que realizó Weretilneck en pleno acto del recambio de autoridades, cuando aclaró que JSRN "no es un campo de concentración".

"En el pasillo todo el mundo manifiesta estas incomodidades de no poder hablar, porque adentro pasan distintas situaciones. Tienen miedo por las represalias judiciales", remató la legisladora por Bariloche, quién se quejó de la falta de posibilidad de acción dentro del espacio. "Todos los que estamos dentro de Juntos Somos Rio Negro lo tenemos clarísimo porque entendemos cómo se juega", exclamó.

Weretilneck suma una nueva polémica

El descargo de González Abdala llega en el mismo momento en que el secretario legal del bloque de Juntos Somos Río Negro, Nicolás Land, intenta ocupar la Secretaría Electoral provincial dentro del Consejo de la Magistratura. Es así como, desde la oposición, exponen la maniobra de Weretilneck para ingresar al Poder Judicial.

"La candidatura de Land obedece a una estrategia del gobierno provincial para ocupar cada uno de los estamentos del estado: Poder Judicial, Poder Legislativos, Poder Ejecutivo, todo organismo de control", detalló a este mismo medio el diputado provincial de Vamos con Todos José Luis Berros. "Quiere tener el control y el poder absoluto del Estado", sostuvo el legislador peronista quien profundizó un posible escenario en el que Weretilneck pierda las elecciones en el 2027.

Pero Nicolás Land no hace camino por primera vez, sino que sigue los pasos de Sergio Ceci, integrante del Superior Tribunal de Justicia; y Julián Fernández Eguía, quien pasó de la Fiscalía de Estado a ser juez; como ejemplos de funcionarios que desarrollaron carreras políticas dentro de la estructura de Juntos Somos Río Negro antes de acceder a cargos judiciales.

La lectura sobre Weretilneck no queda solamente como denuncia desde la oposición, también la legisladora González Abdala tiene una lectura similar. "No es que "está queriendo", es algo que se le viene diciendo", subrayó, y después remarcó: "Eso es algo que todo el mundo manifiesta respecto a la composición de los organismos".

¿Paso al costado de JSRN y candidato en el 2027?

Sin representantes en el Congreso de la Nación, y sin la presidencia de Juntos Somos Río Negro, el gobernador de Río Negro se "despidió" de su partido provincialista, celebró al presidente entrante e intendente Rodrigo Buteler y dejó varios mensajes políticos para el 2027.

Weretilneck buscaría su reelección el año que viene con los que se podría enfrentar en las urnas con la peronista María Emilia Soria, el ex PRO Aníbal Tortoriello y el libertario Enzo Fullone, mientras se mostró convencido de su gestión: "El año que viene, cuando tengamos que elegir intendentes, concejales, legisladores y el futuro gobierno provincial, ningún rionegrino va a querer perder todo lo que hemos conquistado, nadie va a querer retroceder", aseguró.