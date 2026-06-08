Crecen las tensiones en Río Negro: Alberto Weretilneck perdió dos diputados en la Legislatura provincial

Mientras el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, sostiene que Juntos Somos Río Negro (JSRN) es el único espacio capaz de garantizar "normalidad" en la provincia, su armado político continúa resquebrajándose. Ni ya ocupando la presidencia del partido que fundó, el gobernador de Río Negro cosecha la renuncia de dos de sus diputados provinciales en la Legislatura local: "Muchas veces me callé porque pensé que podíamos cambiarlo desde adentro".

En plena renovación de autoridades de JSRN, la diputada Marcela González Abdala y Daniel Sanguinetti renunciaron al partido al denunciar que "Juntos Somos Río Negro abandonó Bariloche". Ante las críticas, Weretilneck respondió con ironía durante el acto: "Jamás fue un campo de concentración", lo dejó en evidencia la crisis interna que atraviesa el oficialismo provincial.

La denuncia en redes sociales

González Abdala difundió un video en sus redes sociales en el que denunció que no se concretaron las propuestas de campaña de Weretilneck. "Lo veo cuando en campaña prometimos un vertedero regional y hoy se dice que no es un problema provincial, sino de la ciudad. Mientras tanto, miles de familias siguen afectadas por la contaminación", sentenció González Abdala.

"Cuándo me sumé a este proyecto en particular, lo hice pensando que podíamos cambiar la realidad: con hospitales funcionando con medicamentos, con los chicos calentitos en la escuela, en mejorar la seguridad, pero nada de eso ocurrió", exclamó la legisladora rionegrina mientras repudió el nuevo acuerdo político con el actual intendente de Bariloche, Walter Cortés.

"Mi límite se llama Walter Cortés, un intendente que estuvo preso por robarle al Estado. Entregó un millón de dólares a una estación de servicios que nunca funcionó, no para de contratar ñoquis, y todo eso abalado por Juntos Somos Río Negro", exclamó la legisladora.

Cortés, histórico dirigente de la Asociación de Empleados de Comercio (AEC), gobierna Bariloche desde 2023 y forma parte de la nueva coalición impulsada por Juntos Somos Río Negro junto a sectores de la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica ARI.

Paso al costado de JSRN: ¿candidato en el 2027?

El sábado en Cipolletti, el gobernador de Río Negro se despidió de la conducción de Juntos Somos Río Negro, su partido provincialista que fundó por el 2015, y dejó varios mensajes políticos para el 2027.

"Estoy convencido de que el año que viene, cuando tengamos que elegir intendentes, concejales, legisladores y el futuro gobierno provincial, ningún rionegrino va a querer perder todo lo que hemos conquistado, nadie va a querer retroceder", afirmó Weretilneck sobre el nuevo presidente del partido por cuatro años y actual intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler.

Sin representantes en el Congreso de la Nación, y sin la presidencia de Juntos Somos Río Negro, los discursos de las nuevas autoridades acompañaron al actual gobernador quien buscaría su reelección el año que viene con los que se podría enfrentar en las urnas con la peronista María Emilia Soria, el ex PRO Aníbal Tortoriello y el libertario Enzo Fullone.