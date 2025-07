La oposición se abroqueló en contra de los dichos del futuro embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, y pidió que no sea aprobada su designación en el país. Mientras gobernadores y diputados califican sus declaraciones como "una falta de respeto" a la soberanía del país y advierten que "no va a ser aceptado" en distintas provincias, desde el gobierno nacional ya comenzaron a defenderlo.

"Un enviado diplomático no puede comportarse como si fuera un tutor de las políticas soberanas del país que lo recibe. Es una violación del derecho internacional y una falta de respeto a nuestra dignidad nacional. Las expresiones del señor Lamelas evocan las épocas más oscuras de injerencia de los Estados Unidos en la vida democrática de nuestra región. Estas declaraciones no son un exabrupto aislado", escribió el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, en su cuenta de la red social X, en un texto que tituló "Lamelas go home".

Al hacer una entrega de más de 100 viviendas en Berazategui, el mandatario bonaerense también cuestionó a Lamelas y le advirtió que "nadie viene a decirle qué a los que fueron votados por los bonaerenses" en este país. Hace dos días, Lamelas dijo que querrá reunirse con los mandatarios provinciales para neutralizar la relación que tiene China con los 23 distritos y sugirió que ese vínculo es de "corrupción". "Será que se cree que todos en Argentina andamos lamiendo botas como hace Milei", disparó, y resaltó que en la provincia de Buenos Aires "hay soberanía".

En esa misma línea se expresó su par de La Rioja, Ricardo Quintela, quien advirtió que el designado por Donald Trump no será bienvenido en su provincia si decide visitarla y rechazó de plano cualquier intento de imposición por parte del funcionario estadounidense. "Es inadmisible que le demos la aceptación a este embajador. En nuestra provincia no va a ser aceptado y no se le va a permitir su presencia acá", dijo Quintela en declaraciones a El Destape 1070.

También los gobernadores Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) se manifestaron en rechazo de sus postulaciones. "En La Pampa no aceptamos, ni aceptaremos, intromisiones externas que busquen disciplinarnos. Los únicos que nos mandan son las y los pampeanos", escribió Zliotto en su cuenta de X. En sintonía, el gobernador fueguino le pidió al estadounidense que se "quede en su país a resolver sus problemas de corrupción". "Deje de ser socio de los usurpadores británicos. La Argentina y nuestra provincia no necesitan de usted ni de sus pretensiones intervencionista", agregó.

Las críticas de Encuentro Federal y la Izquierda

Por su parte, la diputada del bloque Encuentro Federal (EF) Mónica Fein presentó un proyecto de resolución en el Congreso en repudio de Lamelas, al calificar sus dichos de "una inadmisible injerencia" en la soberanía del país. "1) Expresar su más enérgico repudio a las declaraciones del nominado Embajador de Estados Unidos de América en Argentina, Peter Lamelas, ante la audiencia de confirmación frente al Congreso norteamericano, por constituir una injerencia inadmisible en materia de soberanía nacional. 2) Instar al Presidente de la Nación, Lic. Javier Gerardo Milei, a no aceptar el plácet correspondiente ni aprobar las cartas credenciales que se presenten oportunamente", indica el proyecto.

Esta iniciativa también fue firmada por su compañero de banca Esteban Paulón, quien tildó los dichos del futuro embajador como "una intromisión inaceptable" en las "decisiones soberanas" de Argentina. "Argentina se respeta", agregó en X.

En tanto, la dirigente del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U) Myriam Bregman también se plegó a las críticas y pidió que el Congreso "se reúna de urgencia y rechace la presencia de Lamelas". En sus redes sociales, la exdiputada recordó que el estadounidense dijo "no reconocer" el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas. "No perdamos de vista la postura sobre Malvinas que expre el embajador Lamelas. No parece muy 'neutral'. Hay que repudiarlo en la calle", se quejó Bregman.

En ese sentido, el diputado del FIT Nicolás Del Caño se sumó a los reproches al afirmar que el funcionario quiere que el país se transforme en "una colonia Yanqui". "Fuera el 'Virrey' Lamelas", escribió Del Caño en X.

Frente a esto, fue el subsecretario de Prensa de la Nación, Javier Lanari, quien dio el primer apoyo explícito del Gobierno al designado por Trump. "'Atrasan 200 años'. 'Fuera el Virrey Lamelas'. "Lamelas go home'. El nivel de un sector de la oposición argentina es dantesco. Atrasan no menos de 200 años...", afirmó Lanari en sus redes, en clara alusión a la oposición.

A su vez, legisladores del Parlasur cuestionaron al futuro embajador por "vulnerar la soberanía política y económica de Argentina" y "desconocer el federalismo constitucional" del país. "Injerencia en los asuntos políticos internos y desconocimiento de la autonomía de las provincias: El señor Lamelas ha manifestado que una de sus prioridades será contrarrestar las relaciones de la Provincias argentinas con países no occidentales promoviendo que las inversiones beneficien únicamente a empresas estadounidenses", indicaron en un comunicado.