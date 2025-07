El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, repudió las declaraciones del futuro embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, y las calificó como "una falta de respeto" a la "dignidad nacional" del pueblo argentino. Además de calificar de "obscenas" sus expresiones, adelantó que no lo recibirá en su distrito y le advirtió que "no se meta con la soberanía" del país.

"Un enviado diplomático no puede comportarse como si fuera un tutor de las políticas soberanas del país que lo recibe. Es una violación del derecho internacional y una falta de respeto a nuestra dignidad nacional. Las expresiones del señor Lamelas evocan las épocas más oscuras de injerencia de los Estados Unidos en la vida democrática de nuestra región. Estas declaraciones no son un exabrupto aislado", escribió Kicillof en su cuenta de la red social X, en un texto que tituló "Lamelas go home".

Al hacer una entrega de más de 100 viviendas en Berazategui, el mandatario bonaerense también cuestionó a Lamelas y le advirtió que "nadie viene a decirle qué a los que fueron votados por los bonaerenses" en este país. "Será que se cree que todos en Argentina andamos lamiendo botas como hace Milei", disparó, y resaltó que en la provincia de Buenos Aires "hay soberanía".

Para el gobernador, las expresiones de Lamelas "evocan las épocas más oscuras de injerencia de los Estados Unidos en la vida democrática" del país y desestimó que sea "un exabrupto aislado" del futuro funcionario estadounidense. "Al parecer, Washington ha decidido reeditar la obsoleta Doctrina Monroe: aplica aranceles extorsivos a Brasil, cuestiona la soberanía del Canal de Panamá y busca condicionar procesos judiciales ajenos a su incumbencia", explicó en el texto que escribió en redes.

Kicillof ya advirtió que no lo recibirá

Hace dos días, Lamelas dijo que querrá reunirse con los mandatarios provinciales para neutralizar la relación que tiene China con los 23 distritos y sugirió que ese vínculo es de "corrupción". "Escuché decir al Sr. Lamelas que aspira a reunirse con los gobernadores. Ya le adelanto que ni se moleste en venir a La Plata: acá nadie lo va a recibir", agregó el gobernador.

Además, Kicillof también lo criticó por decir que intentará que la expresidenta Cristina Kirchner reciba "la Justicia que merece". "Incluso se permite opinar (¿estará opinando o ejerciendo presión?) sobre la absurda condena que pesa sobre Cristina Kirchner. Resulta evidente que aquel fallo primero se escribió en inglés", apuntó.

En este contexto, el mandatario planteó que ante "este nivel de entrega y amenaza" los comicios de septiembre y de octubre "no son unas simples elecciones legislativas". En ese sentido, subrayó: "Hay que sumar fuerzas para defender la Constitución, el federalismo y la soberanía nacional. PD: Señor Lamelas: ocúpese de los múltiples problemas que tiene su país y no se meta con la soberanía Argentina", lanzó.