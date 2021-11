Espionaje al ARA San Juan: los detalles de la audiencia a la que apostó Macri para correr al juez del caso

La Cámara Federal de Mar del Plata escuchó la recusación del juez Martín Bava que realizó Mauricio Macri. El tribunal resolverá la semana próxima si aparta al magistrado del caso o lo mantiene al frente de la pesquisa. Bava viajó para defenderse personalmente pero finalmente no estuvo en la audiencia.

Este viernes los integrantes de la Cámara Federal de Mar del Plata escucharon el planteo de recusación del juez Martín Bava que realizó la defensa de Mauricio Macri en el caso del espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del ARA San Juan. El tribunal revisor ahora está en condiciones de resolver si aparta al magistrado de la causa como solicitó el abogado del expresidente, Pablo Lanusse, o lo mantiene al frente de la pesquisa. Todo indica que la resolución estará la semana próxima. Bava viajó a Mar del Plata para defenderse personalmente pero finalmente no estuvo en la audiencia.

La ausencia de Bava

Una de las polémicas de la audiencia de este viernes fue la ausencia del juez Bava, quien le había anunciado a las partes el día previo que sería de la partida. “Iré a ejercer mi derecho a defensa”, les había adelantado este jueves. El caso del espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del ARA San Juan es una causa muy sensible. Y evidentemente, el magistrado quiso ir a defenderse de forma presencial del ataque de Macri. De hecho viajó a Mar del Plata y estuvo ante la cámara este viernes por la mañana antes de la realización de la audiencia, que estaba pautada para las 12.30.

Para intentar evitar el desaire, desde el tribunal revisor dejaron trascender que el juez estuvo pero fue por otras cuestiones vinculadas a su jurisdicción porque –resaltaron- además de ser juez subrogante en Dolores es juez federal de Azul. De acuerdo a esa versión, en ese contexto Bava se ofreció si era necesario a estar presente en la audiencia y en la cámara le dijeron que no era necesario y le agradecieron su puesta a disposición. Desde el tribunal marplatense aseguran que “no hubo ningún conflicto”.

La controversia gira en torno al artículo 61 del Código Procesal Penal que describe cómo se debe actuar en este tipo de procesos. Según fuentes de la cámara marplatense, el artículo 61 no prevé que el magistrado cuestionado esté presente.

No obstante, una fuente judicial con asiento en Comodoro Py aseguró que “la regla del art. 61 fue interpretada siempre así: si el juez iba, participaba. En la cámara federal porteña lo solían hacer así”, señaló. Y aclaró: “En general no iba nadie”. Y eso se debe a que no es habitual que un juez se presente en este tipo de audiencias.

El artículo 61 establece que si el juez rechaza apartarse del caso “se remitirá el escrito de recusación con su informe al tribunal competente que, previa audiencia en que se recibirá la prueba e informarán las partes, resolverá el incidente dentro de las cuarenta y ocho (48) horas sin recurso alguno”. El punto de controversia es si el magistrado puede o no estar en la audiencia, lo que no está especificado en la normativa.

Mientras los querellantes cuestionaron la decisión de la cámara, no faltaron quienes estimaron en tribunales que los camaristas buscaron actuar con prudencia para evitar que se generase un nuevo cruce con la defensa de Macri en el marco de un caso de gran impacto político. Lo cierto es que si la cámara termina apartando al magistrado de la investigación, la controversia crecerá.

La audiencia

Según pudo reconstruir este medio, a lo largo de la audiencia Lanusse replicó los argumentos que esgrimió en las dos recusaciones que presentó contra Bava. Es decir, no hizo ningún planteo novedoso. Acusó al juez de parcialidad, falta de independencia y prejuzgamiento. La primera recusación que había hecho el abogado de Macri fue rechazada por la cámara marplatense pero la segunda fue aceptada y dio pie a la audiencia en cuestión.

Lanusse criticó este viernes el accionar del juez en el tercer llamado a indagatoria del expresidente, el 28 de octubre pasado. Aquella indagatoria se terminó suspendiendo apenas se inició luego de que el letrado defensor pidiera que se releve del secreto al exjefe de Estado, algo que no había sido ordenado previamente por Bava. El defensor de Macri sostiene que el juez mintió en el acta que dio cuenta de aquella audiencia (aunque el abogado firmó aquel documento, legitimándolo). En ese marco, la Cámara pidió la grabación de esa indagatoria.

El Destape confirmó que los camaristas Alejandro Tazza, Eduardo Jiménez y Santiago Martín (este último se sumó al tribunal marplatense para resolver esta recusación) ya vieron el video de la indagatoria del 28 de octubre. En ese marco, los jueces consultaron a Lanusse si deseaba que se expusiera el video. El letrado dijo que no, lo dio por visto y solo hizo alguna referencia a unos minutos puntuales donde estaría el presunto conflicto.

Lanusse planteó que el juez Bava sabía desde el 6 de octubre que Macri no tenía el relevamiento del secreto para declarar y no obstante lo citó a indagatoria. En ese marco, durante la audiencia lo tildó de “ineficaz” y “lento”. Y dijo que la arbitrariedad del magistrado se nota en el apuro que tuvo por conseguir el decreto de Alberto Fernández para levantarle el secreto a Macri y volver a convocar al expresidente a indagatoria.

Lo cierto es que lo que le molesta a Lanusse es que el magistrado haya avanzado contra Macri, a quien imputó de ordenar y posibilitar el espionaje ilegal contra los familiares de la tripulación del ARA San Juan y los buques El Repunte y Rigel. Porque el juez Bava no podía adelantarse a la estrategia defensiva de Macri. Apenas el expresidente reclamó que se le levante la obligación de guardar secretos de Estado, el juez requirió a Alberto Fernández que lo dispusiera para poder avanzar con la pesquisa. El jefe de Estado levantó el secreto de Macri a las pocas horas y Bava volvió a convocar a Macri para el 3 de noviembre.

Pero en ese cuarto llamado a indagatoria Macri se negó a declarar y presentó un escrito en el que no hizo ninguna mención que ameritara un relevamiento del secreto, lo que reveló que todo fue una gran maniobra para ganar tiempo mientras intentaba llevar la causa a Comodoro Py. Macri había realizado una presentación en los tribunales de Retiro el 19 de octubre, un día antes de su segundo llamado a indagatoria y su primera recusación contra Bava. Pretendía que desde Comodoro Py pidieran el caso a la justicia de Dolores.

En otro pasaje de la audiencia de este viernes ante la cámara de Mar del Plata, Lanusse realizó una crítica a la técnica legislativa del decreto de Alberto Fernández con la intención de vincular a Bava con el gobierno nacional. En su estrategia defensiva, el abogado sostiene que el llamado a indagatoria de su defendido es político. Busca llevar la defensa a ese terreno. Pero es una tesis sin anclaje en la realidad: las pruebas que comprometen al gobierno macrista en el espionaje a familiares del ARA San Juan son contundentes. Hay seguimientos, infiltraciones y fotografías realizadas por la AFI. El organismos de inteligencia tiene prohibido hacer espionaje interno sin una orden judicial. En ese marco, Lanusse intenta sostener que las tareas de inteligencia que existieron en torno a Macri estaban relacionadas a la seguridad presidencial, una defensa que se cae a pedazos a medida que declaran los testigos del caso.

Al finalizar, el abogado adelantó que si le rechazan su planteo de recusación agotará todas las instancias nacionales y si es necesario acudirá a las internacionales, algo que ya había mencionado en sus escritos.

En la audiencia también estaban los abogados querellantes. La letrada Valeria Carreras quiso hacer un alegato en nombre de las víctimas. Los jueces le dijeron que no correspondía y la habilitaron a hacerlo una vez que se apagaron las cámaras porque consideraron que no era parte de la audiencia de recusación.

En su ponencia, Carreras, por ejemplo, cuestionó a Lanusse porque para su segunda recusación contra Bava utilizó un acta de indagatoria que él mismo firmó, es decir, que avaló con su rúbrica.

Tras la audiencia, Carreras emitió un comunicado en el que señaló que “más allá del resultado del planteo recusatorio, podemos afirmar que hoy ganó el poder”. Y resaltó la letrada: “El poder que no asiste a ciudadanos comunes, el poder que ni siquiera detenta el juez recusado que no pudo alegar en la audiencia. Hoy ganó el expresidente porque sigue ‘ganando tiempo’ para que nada pase, para que la justicia no llegue”.

“Sin embargo –resaltó Carreras- pudimos objetar a viva voz los planteos de la defensa de Macri, la cual inició con una crítica a la prensa, luego siguió con una crítica a la técnica legislativa y terminó por quejarse del uso de la letra resaltada en negrita del juez recusado”. En esa línea, concluyó: “Algo no han logrado, no podrán borrar las pruebas, no podrán contra el compromiso empeñado en esta causa, la justicia es lenta pero inexorable”.

Según informaron fuentes judiciales, se espera que la cámara resuelva el planteo de recusación la semana próxima. Si los camaristas hacen lugar al planteo de Macri y corren del caso al juez Bava, todo lo dispuesto por el magistrado desde el 28 de octubre en adelante podrá ser declarado nulo. Si lo respalda al juez, será un duro revés para Macri que no deja de atacarlo en pos de obstaculizar el avance del proceso.

Entre otras cosas, Bava tiene que definir la situación procesal del expresidente y de dos exjefes de Contrainteligencia de la AFI, Martín Coste y Diego Dalmau Pereyra. En la causa ya procesó a nueve integrantes de la exSIDE, entre los que se destacan el exdirector general Gustavo Arribas y su segunda Silvia Majdalani.