Espionaje al ARA San Juan: las preguntas que Mauricio Macri se niega a responder

El expresidente anunció que no se presentará este miércoles ante el juez Martín Bava. Estaba citado a prestar declaración indagatoria por las tareas ilegales de inteligencia que la AFI macrista ejecutó sobre familiares del ARA San Juan. Los hechos que se le imputan. Y la reacción de los familiares de las víctimas.

El expresidente Mauricio Macri evade a la Justicia. Este miércoles debía prestar declaración indagatoria por las tareas ilegales de inteligencia que la AFI macrista ejecutó sobre familiares del ARA San Juan. El exmandatario adelantó que no concurrirá y dijo ser un “perseguido”. Así, esquivó las preguntas incómodas que le iba a realizar el juez Martín Bava en los tribunales federales de Dolores.

Los familiares de las víctimas que fallecieron en el hundimiento del submarino esperaban que Macri se presentara este miércoles y brindara explicaciones. Se mostraron indignados. Querían respuestas sobre el espionaje ilegal que sufrieron. Pero el exmandatario adelantó el martes a la tarde-noche vía Twitter: “No me presentaré mañana hasta que los planteos que hará mi abogado sean resueltos para garantizarme el debido proceso y la defensa en juicio”. El expresidente cuestiona la competencia del juez Bava. Pretende llevar el caso a los “amigables” tribunales de Comodoro Py.

Con esta nueva dilación –primero esquivó las notificaciones judiciales, luego demoró la designación de su abogado en el caso-, Macri gana tiempo. Evidentemente no quiere responder las preguntas del magistrado, que lo acusa de organizar y posibilitar el espionaje ilegal contra familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan y también de los buques “El Repunte” y “Rigel".

Según se desprende de los hechos que se le imputan, hubo seguimientos ilegales para “prever cuestiones de agenda” y así anticiparse a los reclamos que los familiares le iban a plantear a Macri en una reunión que se haría 3 días después de ese espionaje. También hubo tareas ilegales de inteligencia sobre familiares donde se dio cuenta que querían darle una carta a Macri en Chapadmalal o cuando buscaban entrevistarlo en el Golf Club Mar del Plata. ¿Macri no estaba al tanto de esos hechos? Es muy difícil sostener que el entonces Presidente desconocía esos sucesos. La AFI depende de Presidencia de la Nación y estaba dirigida por su íntimo amigo, el escribano Gustavo Arribas, quien cuenta con 129 ingresos a Casa de Gobierno entre diciembre de 2015 y 2019.

No obstante, Macri juega la carta del desconocimiento. Poco le importan, parece, las pruebas que surgen en las diversas causas abiertas, que evidencian que el espionaje ilegal fue moneda corriente en la exSIDE durante el macrismo. “El juez Bava vulneró mis garantías desde el primer minuto y me involucró en una causa que no corresponde investigar en Dolores y en la que no tengo nada que ver. Se trata, según me explicó mi abogado, de una imputación arbitraria donde se busca perseguirme”, escribió Macri en Twitter. “Quiero ser claro: no tengo nada que ver con esta causa. Jamás espié ni pedí que se espiara a las familias vinculadas con la tragedia del ARA San Juan”, afirmó en redes sociales, lejos de los tribunales. Y habló de “falsas acusaciones”. Lo cierto es que los hechos lo comprometen.

Para el juez federal Martín Bava “es claro” que las “acciones ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu propio realizaron este espionaje ilegal, sino por el contrario, partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena, respondía al entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri”. Por tal motivo, el exjefe de Estado fue convocado a sede judicial este 7 de octubre a las 11 horas y se le dispuso la prohibición de salida del país. En la misma resolución, el magistrado dictó un nuevo procesamiento de los exjefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y de otros siete agentes, entre los que se cuentan quien estaba al frente de la base AFI en Mar del Plata, donde se realizaron los hechos.

¿Qué se le achaca a Macri? Que “desde su cargo de Presidente de la Nación, por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018 ha ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas” por la Ley de Inteligencia Nacional . Se le adjudica “haber ordenado y posibilitado la realización de numerosas de ellas con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan”. Sobre eso iban a interrogarlo.

De acuerdo al juez Bava, “esas acciones buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento de dicho submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes”.

En pos de encuadrar la imputación, el magistrado añadió: “En este contexto, el Presidente de la Nación no solo ordenó la realización constante de acciones ilegales sobre los familiares de los marinos mencionados, sino que recibió el análisis de esa información efectuado por la Agencia Federal de Inteligencia, acorde al lugar que le correspondía al imputado en el ciclo de inteligencia como máximo responsable político en la determinación de los lineamientos y objetivos estratégicos”. Sobre todo esto debía responder Macri este miércoles.

Consultado por El Destape, el abogado Luis Tagliapietra, padre de Alejandro, una de las víctimas del ARA San Juan, afirmó: “Estamos atentos a esta causa como la causa principal. Vamos a seguir avanzando. No nos podemos guiar por los tuits o por cuestiones mediáticas. Lo único que vale es lo que está en el expediente. La chicana y embarrada de cancha no la vamos a permitir. Se equivoca terriblemente el expresidente diciendo que hacemos política”.

Tagliapietra añadió: “La indagatoria es el primer acto de defensa de un acusado. Si es inocente tal como tuitea, en lugar de tuitear debería presentarse, declarar y presentar su prueba que lo exonere de una acusación falsa como él refiere. Eso es lo que debe hacer alguien que respeta las instituciones y se ajusta a Derecho y que de algún modo pretende llegar a la verdad y a la justicia. No se ve esa intención en el expresidente en ninguna de las causas donde está involucrado. Nosotros haremos las presentaciones que correspondan según la ley”. El letrado y familiar de uno de los submarinistas que perdió la vida en el hundimiento del ARA San Juan adelantó que estará en Dolores este miércoles a la espera de Macri.

Por su parte, la otra querella que tiene el caso y que representa la abogada Valeria Carreras, emitió un comunicado en el que afirmó: “No nos sorprende el nuevo faltazo del ex presidente Macri pero nos indigna”. “Indigna que frente a este puñado de mujeres familiares de tripulantes sepultados a 900 metros de profundidad, haga uso del poder que detenta. No solo presionando al juez a través de medios hegemónicos sino a través del desarchivo de una denuncia ante el consejo de la magistratura. Nos indigna saber que su único argumento es pedir la incompetencia para forzar una remisión a los tribunales donde tiene a su mesa judicial y compañeros de pádel”, se agregó en el documento.

Los hechos

Los hechos que se le imputan a Macri y por los que iban a interrogarlo este miércoles son los siguientes:

Hecho 1: seguimientos coordinados el 15 de enero de 2018, a dos meses de la desaparición del submarino, a familiares y confección de informes de inteligencia.

El 15 de enero de 2018 se cumplían dos meses de la desaparición del submarino y en la AFI decidieron desplegar distintos operativos ilegales en pos de informarse sobre qué harían los familiares.

A las 19.20 de aquel día, la hermana de un tripulante del ARA San Juan se encontraba en la Base Naval de Mar del Plata en ocasión de celebrarse una misa conmemorativa y “fue seguida por personal de la AFI” y “fotografiada junto a las demás personas que se encontraban allí”. Esto derivó en un informe que contó con fotos y otros archivos de inteligencia.

En la misma jornada, “personal de la AFI informó y fotografió lo que sucedía en el recinto del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de General Pueyrredón, donde se realizó un acto vinculado con el cumplimiento del segundo mes de la desaparición del ARA San Juan”. El informe de inteligencia daba “cuenta de la presencia de familiares y allegados en el lugar y destaca que dicho grupo ‘reclamó a las autoridades de la Armada Nacional reforzar la búsqueda de los 44 tripulantes y ser atendidos por el Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri’”.

Hecho 2: el 3 de febrero de 2018, agentes espiaron a esposas de tripulantes desaparecidos para “prever cuestiones de agenda” y así anticiparse a los reclamos que familiares plantearían a Macri en la reunión del 6 de febrero siguiente.

El 3 de febrero de 2018 agentes de la AFI confeccionan un informe en relación con los familiares que reclamaban la búsqueda del ARA San Juan y en particular respecto a 4 parejas de tripulantes del submarino.

Del mismo surge que a raíz de los seguimientos, los agentes “determinaron cuáles eran los reclamos que los familiares presentarían en la reunión a celebrarse en Casa de Gobierno el 6 de febrero de 2018 con el imputado”, es decir, Macri.

Por ejemplo, en ese trabajo se detallan “los reclamos que habrían señalado específicamente cada una de las espiadas indicando textual que el objetivo del informe era ‘…a los fines de poder tomar conocimiento las autoridades estatales para prever cuestiones de agenda…’”. Es decir, un espionaje para Macri.

Hecho 3: Una semana después se hizo un informe en el que se señala que familiares intentarían entregar una carta a Macri en Chapadmalal.

“Con anterioridad y en fecha cercana al 10 de febrero del año 2018”, personal de inteligencia recabó información sobre la madre de un tripulante del ARA San Juan “y confeccionó un informe en el que se señala que familiares de tripulantes del submarino intentarían entregar una carta en la Residencia del Complejo de Chapadmalal al imputado”, es decir, Macri.

Así, se indicó también que, a pedido expreso de esta madre, “la carta exigiría que ‘(…) informen la equivalencia en TNT de dichas explosiones, unidad de medida que permite establecer origen y causas de la explosión y su relación con el submarino (…)’”.

Hecho 4: El 2 de abril de 2018 hay seguimientos a familiares que buscaban entrevistar a Macri en el Golf Club Mar del Plata.

El 2 de abril de 2018 la esposa y la hermana de dos tripulantes “fueron seguidas y fotografiadas en el Golf Club de Mar del Plata por personal de la AFI de Mar del Plata, ello en oportunidad en que el imputado (es decir, Macri) se encontraba en el predio mencionado jugando golf, y en circunstancias en que aquellas intentaban entrevistar y entregarle una carta al encartado”, es decir, el expresidente.

“Producto de tal actividad, agentes de la AFI procedieron a confeccionar un informe, al que agregaron los link de acceso a los perfiles de Facebook” de las víctimas, “al igual que capturas de pantallas de los mismos, donde se pueden ver fotos y posteos relativos a sus reclamos, todo lo cual fue incorporado ilegalmente a los archivos de inteligencia de la AFI”.

Hecho 5: en el primer aniversario de la desaparición del submarino, la AFI cubrió una protesta en la Base Naval de Mar del Plata.

El 15 de noviembre del año 2018, cuando se conmemoró el primer aniversario de la desaparición del ARA San Juan, en la puerta de la Base Naval de Mar del Plata, familiares de tripulantes del buque El Repunte y del Buque Rigel fueron seguidos, fotografiados “y sus actividades informadas ilegalmente por personal de la AFI de Mar del Plata” mientras se manifestaban con pancartas y banderas.

Espías de la base de la exSIDE en Mar del Plata elaboraron un informe con fotos de Facebook de familiares que “fue incorporado ilegalmente a los archivos de la AFI”.

Esta acción, al igual que todas las relatadas, fue ilegal. No contaba con autorización judicial ni quedaba englobada dentro de los criterios de acción que entonces tenía la AFI. Fue ejecutada “bajo las directivas de quienes tenían a su cargo la planificación de la estrategia de inteligencia en la Nación Argentina”.

Hecho 6: diez casos más de seguimientos con fotografías que se volcaron a informes de inteligencia.

“Sumado a lo expuesto, aún sin hacer mención con nombre propio respecto de persona alguna, en al menos otras diez (10) oportunidades se efectuaron seguimientos, se obtuvieron fotografías, se confeccionaron y elevaron informes, sobre el colectivo general de familiares y allegados de las víctimas de los hundimientos ya reseñados, con el objeto de conocer y hacer saber sus actividades, reclamos y movimientos”.

Todas estas acciones no contaron con autorización judicial ni fueron justificadas en razones de seguridad interior o defensa nacional “y se realizaron, además, con el objeto de influir en la opinión pública, en esas personas y en el normal desenvolvimiento de las actividades de la agenda política de ese año, que según los criterios preestablecidos podían afectar a la gestión de gobierno que conducía el imputado”, es decir, Macri.

Con este cuadro de situación queda claro por qué el jefe de la base de Mar del Plata –centro desde el que se hizo el espionaje contra los familiares del ARA San Juan- destruyó todo el material del período macrista que había en la dependencia a su cargo, hecho por el que fue procesado con anterioridad.