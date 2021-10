Familiares de víctimas del ARA San Juan piden la detención de Mauricio Macri

Mientras el expresidente intenta evadir a la justicia, familiares de los tripulantes del submarino hundido en el Mar Argentino piden su detención.

Tras acusarlo de seguir un "juego mediático" con su decisión de no presentarse mañana a prestar declaración indagatoria en la causa por supuesto espionaje ilegal, la representación de los familiares de las víctimas del ARA San Juan, hundido en el Mar Argentino en 2017, pidió a la justicia la detención del expresidente Mauricio Macri.

Mauricio Macri, acusado de haber espiado ilegalmente a familiares, amigos y compañeros de los tripulantes del submarino hundido, aseguró que no se presentará a declarar en la causa por el espionaje a familiares del ARA San Juan luego de brindar un domicilio falso para no ser debidamente notificado antes de su viaje a los Estados Unidos.

La abogada Valeria Carreras, en representación de los familiares de las víctimas del ARA San Juan solicitó la detención del expresidente alegando que "el imputado Macri fue notificado, fue beneficiado con la primera prórroga y nueva fecha, utilizó los plazos al límite para estirar el trámite de la causa que, a pesar de las declaraciones públicas propias como las de su defensor, no realizó ninguna presentación espontanea para dar señales de su voluntad de ponerse a derecho, de su voluntad de cumplir con sus obligaciones".

"Como parte querellante y en representación de gran cantidad de familias he debido ser testigo de la incertidumbre respecto a si se presentaría el ex presidente Macri a la indagatoria", reflexionó Carreras en la orden presentada ante el juez.

En las consideraciones finales, expresa: "Si Macri no es conducido por la fuerza pública, si no se hace efectiva la previsión de detención prevista en el art. 288 cppn, estaremos frente a una nueva ofensa no solo a los familiares sino al pueblo Argentino todo, que no pide cárcel ni sangre, sólo pide justicia".

Macri se victimizó y denunció persecución

El expresidente Mauricio Macri aseguró que no se presentará a declarar en la causa por el espionaje a familiares del ARA San Juan en la que está acusado de haber espiado ilegalmente a familiares, amigos y compañeros de los tripulantes del submarino hundido.

Lejos de dar explicaciones, Macri criticó fuerte al juez de la causa, apuntó contra el Gobierno. Para victimizarse, denunció persecución judicial contra él. "Siempre estuve y estaré a disposición de la Justicia, pero no permitiré que se violen derechos y se abuse del poder con intenciones políticas que tiñen la verdad", anunció en vano a través de su cuenta de Twitter ya que, tras una serie de tuits, aseguró que no se presentará ante la justicia "hasta que los planteos que hará mi abogado sean resueltos para garantizarme el debido proceso y la defensa en juicio".