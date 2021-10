Espionaje ilegal al ARA San Juan: Macri desafía a la Justicia y familiares piden se lo ponga a Derecho

El expresidente estaba citado a indagatoria este jueves pero está en EE.UU. y no presentó abogado para pedir prórroga. Hizo llegar al juzgado por Patricia Bullrich que volverá del exterior a fin de mes, sin precisar una fecha. Las víctimas reclaman que lo obliguen a declarar en su nueva convocatoria del 20 de octubre.

Mauricio Macri desafía a la Justicia. El expresidente estaba convocado a prestar declaración indagatoria este jueves en el juzgado federal de Dolores en el marco de la causa en que se investiga el espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan. Como se encuentra en los Estados Unidos, no se presentó. Pero tampoco designó abogado hasta el momento e hizo llegar una carta al juzgado firmada por Patricia Bullrich donde indica que arribará a la Argentina a fin de mes pero sin precisar en qué fecha. Como si fuera poco, mientras la Justicia no lograba notificarlo de la citación, informó que dará clases en la Florida International University. Ante este contexto, las víctimas, que están divididas en dos querellas, hicieron dos presentaciones. Un grupo pidió que la Justicia le ordene volver al país y otro directamente la captura internacional del exjefe de Estado.

El juez Martín Bava le imputa a Macri haber ordenado y posibilitado el espionaje ilegal que practicó la AFI cambiemita a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. A pesar de no tener noticias jurídicas del acusado, tras el faltazo, el magistrado decidió volver a citar a Macri para el próximo 20 de octubre a las 10 “considerando el estado público que ha tomado la citación y la efectiva notificación del imputado”, que se terminó realizando vía la custodia de la Policía Federal.

“Hasta el momento no se ha presentado ningún letrado ante esta sede con motivo de ejercer el patrocinio jurídico del imputado”, indicó el juez en la resolución de este jueves. Y agregó, en lo que evidencia el manoseo político que Macri le está dando al caso: “En esa línea, la Dra. Patricia Bullrich en su calidad de presidenta del partido político PRO, sin ser parte en este proceso, hizo llegar una nota a la casilla de correo electrónico oficial de este Juzgado informando que Mauricio Macri regresaría al país a fines del corriente mes. No obstante ello, en dicha misiva se omite precisar una fecha cierta de regreso a fin de poder reprogramar la audiencia indagatoria fijada para el día de la fecha”, añadió Bava.

Es decir, Macri no presentó abogado e hizo llegar por Bullrich que volverá del exterior a fin de mes, sin precisar una fecha. A esto se suma que la notificación del expresidente para presentarse este jueves ante la Justicia fue digna de una película tragicómica.

El juez Bava buscaba notificar al expresidente de la indagatoria que tenía este jueves y no lo ubicaba en el último domicilio declarado, que tenía registrado la Cámara Nacional Electoral. Cuando agentes de la Policía Federal fueron a notificarlo allí les dijeron que Macri “ya no reside en ese domicilio hace más de un año”. Esto llevó al magistrado a consultar al Registro Nacional de las Personas, la base de datos Nosis, la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía Federal. “En dichos registros figuran diferentes domicilios, en distintas localidades del país”, escribió Bava, quien le pidió a la Policía Federal que ubique con urgencia el domicilio en el que residía Macri. Finalmente, el magistrado logró notificar al exjefe de Estado en la tarde del miércoles a través de la custodia de exmandatarios de la Policía Federal, que se contactó con el secretario del expresidente, Darío Nieto, y su esposa, Juliana Awada.

“Efectivos de la PFA dieron con el domicilio del imputado en la localidad de Acassuso, partido de San Isidro, conforme surge de las actuaciones agregadas en el día de la fecha. En las mismas consta que en el lugar se notificó al personal perteneciente a la División Custodia de Ex Mandatarios, y que el mismo comprometía a cumplir con la notificación dispuesta, lo que cumplió debidamente de acuerdo a lo informado por el actuario”, escribió el juez en la resolución firmada este jueves en la que volvió a citar a Macri a indagatoria.

Según consta en una nota judicial, el juez Bava se contactó telefónicamente con el subcomisario Galiñanes, jefe de la División Custodia de Ex Mandatarios de la PFA, quien le manifestó que el miércoles “fue recibida la notificación de la citación a indagatoria en el domicilio del Sr. Mauricio Macri por el personal de custodia que se encontraba en el lugar”. El domicilio en cuestión es la casa que Macri alquila en el barrio de Acassuso, partido bonaerense de San Isidro. Galiñanes también informó al magistrado “que ese mismo día le transmitió dicha notificación al Sr. Dario Nieto”. Bava le pidió al subcomisario que a su vez ubique a un familiar del acusado. Así fue que también se notificó a “la Sra. Juliana Awada, esposa del imputado”.

El caso en el que Macri debe prestar declaración indagatoria ya cuenta con 9 procesados, entre los que se cuentan los jefes de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. El primero pidió en el marco de este expediente permiso para viajar al exterior por casi dos meses y el juez Bava se lo rechazó por temor a que se fugue.

Planteos de familiares para que se indague a Macri

Esta forma de encarar el proceso por parte de Macri llevó a que los familiares de las víctimas del ARA San Juan, que tienen querellas separadas, presentaran dos escritos.

Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes del submarino y abogado de varias familias, hizo una presentación en la que pidió que Macri sea declarado en rebeldía por no presentarse a su declaración indagatoria, que se ordene su captura nacional e internacional y su prisión preventiva para que pueda ser extraditado. En su presentación, a la que accedió El Destape, repasa los 6 hechos de espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan por los que Macri fue citado a indagatoria.

Tagliapetra también hizo referencia a las declaraciones del propio Macri al enterarse de la citación a indagatoria, desde que estaba en Miami para presentar su libro, que viajaría a Qatar para una reunión de la FIFA y finalmente que se queda en Estados Unidos para dar unas conferencias.

“El Sr. Macri ha decidido arbitrariamente incumplir con el mandato de V.S. y lo ha manifestado públicamente, dando sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la justicia, incluso han intentado esbozar desconocimiento de esta investigación cuando sin lugar a dudas, tuvo pleno conocimiento de la existencia del expediente desde hace más de un año, pero esto además, lo expresó también de manera corporativista, a través de su círculo cercano, en donde desde la presidenta del PRO, su espacio político, el jefe de gobierno porteño Rodríguez Larreta y quien públicamente se presenta como su letrado de confianza, el Dr. Pablo Lanusse, se han referido en el mismo sentido y con sendas descalificaciones hacia la investidura de V.S. y acerca de la validez de esta investigación de manera gravemente irresponsable y esbozando un claro desconocimiento de la propia investigación, de la ley y de nuestra Constitución Nacional” sostiene Tagliapietra.

Este grupo de familiares incluso plantea que, en el contexto de pandemia, “el Sr. Macri si tuviera una sana intención de ajustarse a Derecho podría haber solicitado declarar por medios telemáticos” y recalcan que el ex Presidente no pidió prórroga de su indagatoria “demostrando así un gran desprecio hacia esta investigación” y que “el aquí imputado Sr. Macri no puede ni debe presumir que no contó con el tiempo suficiente para ajustarse a derecho”.

“Es claro que el Sr. Macri no pretende ajustarse a derecho y que sin lugar a dudas posee numerosas herramientas y poderío económico y político para evadir el accionar jurisdiccional así como también entorpecer esta investigación e inferir y/o denunciar públicamente una persecución política o cuestiones de índole electorales” argumentan estos familiares.

Otro grupo de familiares representados por la abogada Valeria Carreras presentó otro escrito donde piden que la Justicia le ordene a Macri que regrese al país. Este grupo de familiares difundió un comunicado donde remarcó que esta citación a indagatoria no tiene que ver con ninguna persecución judicial, que abundan pruebas en el expediente y que respetarán los plazos procesales y los derechos de todos los imputados.

“Nuestro objetivo es llegar a la verdad y condena que le corresponda a todos y cada uno de los responsables tanto de la causa AFI espionaje ilegal, como la del Encubrimiento, como la del Hundimiento y muerte de los 44 tripulantes del Submarino y demás causas conexas en trámite”, cierra el comunicado.