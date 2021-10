Las reuniones Macri-Arribas mientras espiaban a los familiares del ARA San Juan

El expresidente mantuvo encuentros con el exjefe de la AFI, que está procesado en el caso, en los días previos y posteriores a las tareas ilegales de inteligencia. Las felicitaciones de la seguridad presidencial que lo comprometen.

“Era como que ya estaba preparado”. “Él ya sabía de antemano”. “Ya sabían lo que yo iba a preguntar”. Esas son algunas de las declaraciones de los familiares de las víctimas del ARA San Juan que fueron espiadas por la AFI durante el macrismo y constan en la causa judicial. Hacen referencia a Mauricio Macri y a su gobierno. Para el juez federal Martín Bava, el exmandatario ordenó y posibilitó ese espionaje ilegal por eso lo citó a indagatoria. Le imputó seis hechos. Según reconstruyó El Destape, en los días previos y posteriores a esos sucesos, Macri se reunió con el entonces jefe de la AFI, Gustavo Arribas, quien está procesado en este expediente por ser el máximo responsable de la agencia y quien recibía los informes de inteligencia ilegal.

Arribas ingresó 129 veces a la Casa de Gobierno entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, según se desprende de los registros de ingreso a la Casa Rosada a los que accedió este medio por un pedido de Acceso a la Información Pública. Que el jefe de Agencia Federal de Inteligencia (AFI) ingrese con asiduidad a Balcarce 50 no debiera sorprender. Es su función tener un vínculo estrecho con el Presidente. De hecho, la AFI depende de Presidencia de la Nación. Pero por esa misma razón es muy difícil sostener que Macri desconocía el espionaje ilegal que realizó la AFI contra los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan y los buques Rigel y El Repunte. El contacto del jefe de los espías con el entonces jefe de Estado era muy fluido. Arribas, íntimo amigo de Macri, también acudía –aunque con menor frecuencia- a la Quinta de Olivos.

Según reconocieron “varios de los imputados” en la causa, es decir, los agentes de la AFI, los informes de inteligencia que realizaban “eran remitidos directamente a Presidencia de la Nación”. A eso se agrega que Macri era el principal beneficiario de las maniobras y que varios encuentros entre el expresidente y Arribas coinciden temporalmente con el momento en que se realizaban las tareas de espionaje ilegal.

Las reuniones

A Macri se le imputan seis hechos. En los días previos o posteriores a esos sucesos, el entonces Presidente se reunió con Arribas.

Hecho 1: seguimientos coordinados el 15 de enero de 2018, a dos meses de la desaparición del submarino, a familiares y confección de informes de inteligencia.

Gustavo Arribas ingresó a la Casa Rosada el 23 de enero de 2018, ocho días después de que los agentes de la base AFI en Mar del Plata realizaran las tareas de “calle”. Se dirigió a Jefatura de Gabinete. Ingresó a las 13.05 y se retiró a las 14.46. También concurrió el entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, que entró a la misma hora y se retiró diez minutos después.

El entonces Señor 5 volvió a la Rosada el 26 de enero.

Hecho 2: el 3 de febrero de 2018, agentes espiaron a esposas de tripulantes desaparecidos para “prever cuestiones de agenda” y así anticiparse a los reclamos que familiares plantearían a Macri en la reunión del 6 de febrero siguiente.

Arribas se reunió con Macri el 1 de febrero en Casa de Gobierno. Es decir, dos días antes de que se desarrollaran las tareas de espionaje ilegal. Está en la Rosada desde las 16.25 hasta las 17.58.

Volvió a ver a Macri el 8 de febrero también en Casa de Gobierno. Ingresa a la privada Presidencial a las 14.25. Se retira a las 15.17. Esto es dos días después de la reunión que los familiares del ARA San Juan mantuvieron con el entonces jefe de Estado.

Tal como consta en la causa, una de las familiares espiadas por el macrismo fue consultada “si sintió que el ex presidente Macri sabía cómo se iba a desarrollar la reunión”. “Y sí en eso, porque bueno tenía a estas tres personas y decía bueno ‘quién va a responder a ver’, ‘la respuesta la va a dar tal persona’ en el caso del Sr. Ministro o el Sr. Villán que estaban ahí era como organizado, muy organizado a lo que se iba a tratar la reunión”. En la entrevista judicial se le pidió a la testigo que profundice si tenía el presentimiento que el expresidente estaba en conocimiento de alguna cuestión íntima o personal de los familiares vinculada a lo que se está investigando. Respondió: “Sí, tal cual, inclusive si va con una carpeta o la respuesta como… no sé si de antemano, pero sería ya como decir bueno que va a responder cada una de las personas o a quien le correspondía decir lo que nosotros queríamos escuchar en cierta manera, era como que ya estaba preparado pero bueno, eso me dio la impresión sin saber nosotros todo lo que había ocurrido”.

Dos días después de la visita de Arribas se produce el “Hecho 3”.

Hecho 3: El 10 de febrero se hizo un informe en el que se señala que familiares intentarían entregar una carta a Macri en Chapadmalal.

Según consta en el expediente “con anterioridad y en fecha cercana al 10 de febrero del año 2018”, personal de inteligencia recabó información sobre la madre de un tripulante del ARA San Juan “y confeccionó un informe en el que se señala que familiares de tripulantes del submarino intentarían entregar una carta en la Residencia del Complejo de Chapadmalal al imputado”, es decir, Macri. La fecha coincide con las visitas de Arribas a Macri.

Arribas había estado el 8 de febrero en la Casa Rosada. Retornó el 19 de febrero. El ingreso es de apenas 5 minutos según los registros. Entra 15.33 y se retira 15.38. No se especifica el destino.

El 26 de febrero vuelve y se reúne en Jefatura de Gabinete con Oscar Aguad, otro de los apuntados en el caso del ARA San Juan ya que era el ministro de Defensa al momento del hundimiento del submarino (15 de noviembre de 2017). Entran casi a la par: Aguad lo hace a las 13.57 y Arribas un minuto después. El jefe de los espías se retira a las 15.11 y el ministro de Defensa 15 minutos más tarde.

Respecto al episodio en Chapadmalal en sede judicial declaró la familiar que llevó la nota para Macri. “Yo soy la que llevé la nota del pedido del TNT de la CTBTO acompañada por otra madre. Dos madres solas con una bandera, para que no se espante el ex presidente. Porque estaba tan resguardado en Chapadmalal… Eso fue el 10 de febrero de 2018, que llevamos la carta. Tuve que quedarme parada ahí para que no rompan la nota. Él ya sabía de antemano, todo esto”, declaró.

Hecho 4: El 2 de abril de 2018 hay seguimientos a familiares que buscaban entrevistar a Macri en el Golf Club Mar del Plata.

Dos días después de este episodio, el 4 de abril, Arribas concurre a la Quinta de Olivos. Entra 8.25 y se retira 16.15.

Una semana después del intento de entrevista en el Golf Club, el 9 de abril, Arribas vuelve a la Casa Rosada. Se reúne en Jefatura de Gabinete. Ingresa a la par que Andrés Ibarra, a las 17.02. Arribas deja Balcarce 50 a las 18.28, una 40 minutos después que Ibarra.

El 10 de abril, Arribas regresó a Casa de Gobierno. Se dirige directo al despacho de Macri. Entra a las 15.07. Se retira 15.31.

Otra de las víctimas que declaró en la Justicia “refirió que en reiteradas oportunidades sintió que estaba siendo vigilada. Cuando se le preguntó respecto de cuál creía que podía ser el motivo por el cual el gobierno quisiera espiar a los familiares, declaró: ‘La verdad no lo sé, no entiendo porque en realidad fui yo la que perdí a mi hermano, y no entiendo por qué, o sea nunca entendí el por qué nos escuchaban o querían escuchar nuestras conversaciones, nunca entendí el por qué’”.

Cuando se le preguntó a esta testigo “si pudo relacionar estos episodios con algún otro suceso que tenga que ver con algún homenaje vinculado al submarino”, contestó: “No sé si homenaje, pero por ahí yo sentía como que ellos cuando venían a dar el parte ya sabían lo que yo iba a preguntar, los de la Armada”.

Hecho 5: El 15 de noviembre de 2018, en el primer aniversario de la desaparición del submarino, la AFI cubrió una protesta en la Base Naval de Mar del Plata.

Cinco días después de las tareas de “calle”, el 20 de noviembre, Arribas ingresó a la Casa Rosada. Se dirigió a jefatura de Gabinete al igual que Jorge Faurie y Oscar Aguad. Ingresó a las 15.59, 7 minutos antes que Aguad y 11 minutos antes que el entonces Canciller. Los tres se retiraron a las 17.14.

En el marco de este “Hecho 5”, un familiar de una víctima del Buque Rigel relató la respuesta que recibió del entonces Presidente cuando lo interpelaron en búsqueda de una respuesta: “Macri, el ex presidente, dijo que lamentaba mucho, que la vida es así señora, esas textuales palabras, no hay presupuesto, y ahí empezamos nosotros nuestra lucha”.

Hecho 6: diez casos más de seguimientos con fotografías que se volcaron a informes de inteligencia.

En lo que hace a este punto, en la causa constan 22 documentos “en donde se refleja algún tipo de tarea de seguimiento e infiltraciones en distintas marchas y/o reclamos efectuados por las y los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, de los buques pesqueros ‘Rigel’ y ‘El Repunte’”. El primero data del 28 de diciembre de 2017.

Si bien el informe completo que hace referencia a estos hechos “consta de cuarenta y siete (47) páginas, dentro de las cuales se relevan distintas manifestaciones o reclamos que van desde conflictos gremiales, movilizaciones sociales, protestas contra la reforma laboral, marcha del orgullo llevada adelante por el colectivo LGBTIQ, hasta manifestaciones en apoyo de Cristina Fernández de Kirchner, todo lo cual refleja una clara continuidad con el modus operandi del proyecto AMBA; en lo que a esta investigación interesa, se ve como para ese entonces los agentes de la Delegación se encontraban siguiendo muy de cerca los incipientes reclamos de los familiares de los tripulantes del ARA San Juan”, escribió el juez Bava en su resolución del 1º de octubre en la que resolvió 9 procesamientos y llamó a Macri a indagatoria.

Las felicitaciones por el espionaje ilegal

El juez Bava destacó en su resolución que en los legajos de todos los agentes de la delegación Mar del Plata, desde donde se practicó el espionaje ilegal contra los familiares del ARA San Juan, consta un reconocimiento efectuado por la Dirección General de Protección de Estado de la Policía Federal Argentina. El reconocimiento incluye al jefe de la base Nicolás Iuspa Benítez y exceptúa solo a uno de los espías que revistaba esa dependencia.

La Dirección General de Protección del Estado de la PFA “fue creada el 20 de abril de 2016, en subordinación directa con la Subjefatura de la Policía Federal Argentina con la función de brindar protección y custodia a las más altas autoridades políticas del Estado Nacional”, explicó Bava en su resolución del 1º de octubre. Y resaltó: “Dicha Dirección General remitió un Diploma a la Agencia Federal de Inteligencia dirigido al personal de la Delegación Mar del Plata, firmado por el Comisario Ricardo Luis Romero con lugar y fecha en ‘Olivos, julio de 2018’”. Es decir, felicitó a quienes ejecutaron el espionaje ilegal. Y no fue la única felicitación.

“La otra congratulación obrante en todos los legajos de las y los agentes y su delegado, referida a la misma fecha, fue efectuada por el Teniente Coronel Carlos Daniel Ramírez, a cargo de la Agrupación Seguridad e Inteligencia de la Casa Militar de la Presidencia de la Nación”. Allí, la Casa Militar refiere: “Con motivo de las actividades realizadas por el Señor Presidente de la Nación Argentina, el día 13 de julio del corriente año, en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, le hago llegar por este medio, el agradecimiento por su invalorable colaboración con el Jefe Militar de Seguridad Presidencial”.

Respecto al 13 de julio referido en la nota, el juez destacó que “se hallaron tres documentos elaborados por la AFI, en los que se dan cobertura y se hace un seguimiento de los movimientos que se encontraban realizando el conjunto de familiares de los tripulantes del ARA San Juan, por la ciudad de Mar del Plata, buscando entrevistarse con el Presidente de la Nación”.

Bava también remarcó “que de todas las visitas efectuadas por el entonces Presidente de la Nación a la ciudad de Mar del Plata, e incluso a otras localidades que también forman parte de la jurisdicción de la Delegación a cargo de Iuspa Benítez, en ninguna de esas oportunidades se observa una felicitación de estas características”.

El circuito de la información

Según se reconstruyó en la investigación, la información que recababan de forma ilegal los agentes de la base Mar del Plata terminaba en manos de la Dirección General de la AFI. Desde la base Mar del Plata el material se giraba a la Dirección de Reunión Interior, que coordinaba las distintas bases provinciales de la exSIDE. Esa dependencia estaba al mando de Eduardo Winkler, otro de los procesados en esta causa. “La dirección a su cargo fue un eslabón de la cadena de producción y distribución de inteligencia ilegal, la cual terminaba en manos de la Subdirectora y del Director de la Agencia”, indicó Bava. Ahora se conocen las reuniones de Arribas con Macri.

Para el magistrado “todo lo referido permite desechar cualquier hipótesis de ‘cuentapropismo’ de los agentes de la delegación” Mar del Plata. “Es claro”, consideró Bava, “que estos informes llegaban hasta Presidencia de la Nación y que pasaban por el control de las máximas autoridades de la AFI”.

Los documentos destruidos

Tal como reveló El Destape, el jefe de la base de Mar del Plata, Nicolás Iuspa Benítez, destruyó todo el material de inteligencia que había producido la dependencia a su cargo entre diciembre de 2015 y enero del 2020. Es decir, durante todo el macrismo. Fue procesado por ese hecho, en un expediente aparte.

“Con dicho accionar se buscó ocultar las constancias de las tareas ilegales como forma de cubrir a las más altas esferas de la Agencia Federal de Inteligencia. Por este motivo, es de vital importancia entender que los documentos que se pudieron relevar y que dieron inicio a estas actuaciones, sólo reflejan una pequeña porción del fondo documental producido por la Base de Mar del Plata”, consideró Bava. Añadió que este hecho “deja en evidencia la manifiesta ilegalidad con la que operó dicha delegación durante los últimos años y es la prueba de que existieron cosas realmente comprometedoras para la gestión anterior”.

Con este marco, el juez Bava espera a Macri el próximo jueves, a las 12, en los tribunales federales de Dolores para tomarle declaración indagatoria.