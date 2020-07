Alan Ruíz es el único detenido que queda por la causa de espionaje ilegal

El juez Juan Pablo Auge dispuso hoy una serie de excarcelaciones y prisiones domiciliarias entre los detenidos acusados de presunto espionaje ilegal a dirigentes políticos, empresarios y gremiales desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Mauricio Macri. El único que continuará detenido es el ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz.

Tras el apartamiento del magistrado Federico Villena, Auge decidió otorgar la prisión domiciliaria a la ex coordinadora de Documentación Presidencial Susana Martinengo; al ex jefe de Contrainteligencia de la AFI Diego Dalmau Pereyra; y a los ex agentes Leandro Araque, Facundo Melo y Jorge "Turco" Sáez, entre otros de los imputados.

Además, dispuso la libertad de los ex espías Guillermo Julián Matta, Jonatan Ezequiel Nievas, Dominique Lasaigues y Javier Esteban Bustos, ya que si bien estaban detenidos al igual que el resto ellos aún no habían sido indagados cuando la Cámara le sacó la causa a Villena.

"En la actual situación que transita esta investigación y la imposibilidad fáctica del cumplimiento de los términos y disposiciones emanados del código de rito, no puedo hacer pesar sobre los imputados detenidos y no indagados tales circunstancias, razón por lo cual habré de tomar una medida liberatoria en favor de los mismos", explicó el magistrado en su resolución, según informó Noticias Argentinas.

El único que permanecerá detenido es Alan Ruiz ya que estaba con prisión preventiva en la otra causa que tiene el juez Augé, en la que se investiga el espionaje que encomendó sobre el Instituto Patria y la casa de la vicepresidenta, Cristina Kirchner.