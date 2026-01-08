Con el inicio de operaciones de El Pucú, Formosa consolida años de inversión en infraestructura aérea

Desde este miércoles 14 de enero, el nuevo edificio terminal del Aeropuerto Internacional El Pucú comienza a operar de manera regular y marca un hito para la conectividad aérea de Formosa. La puesta en funcionamiento de la nueva terminal no solo mejora la experiencia de viaje de los pasajeros, sino que consolida un proceso de inversión y planificación que la provincia viene impulsando desde hace años en materia de infraestructura estratégica.

El inicio formal de las operaciones se concretará con el vuelo AR1752 de Aerolíneas Argentinas, proveniente de la Ciudad de Buenos Aires, que inaugurará el uso del nuevo edificio. De esta manera, Formosa suma una infraestructura moderna que redefine su vínculo con el resto del país y fortalece su inserción en el sistema nacional de transporte aéreo.

La habilitación del nuevo aeropuerto representa un salto cualitativo en capacidad operativa, confort y servicios. El proyecto había sido anunciado el 27 de abril de 2023 por el gobernador Gildo Insfrán y adjudicado durante la gestión nacional de Alberto Fernández, en el marco de una política orientada a federalizar la inversión aeroportuaria y mejorar la conectividad de las provincias del norte argentino.

Una de las principales transformaciones se observa en la escala del edificio. La terminal original, inaugurada a comienzos de la década del 70, cuenta con una superficie de 1.750 metros cuadrados. En contraste, la nueva infraestructura alcanza los 3.700 metros cuadrados cubiertos y semicubiertos, distribuidos en planta baja y planta alta, lo que permitirá triplicar la capacidad operativa del aeropuerto y optimizar el flujo de pasajeros en horarios de mayor demanda.

El nuevo edificio incorpora una manga de pasajeros de última generación, una sala de embarque renovada, escalera mecánica, ascensor, espacios gastronómicos, cajero automático y un carrusel automatizado para equipajes, entre otros servicios. El diseño fue concebido bajo criterios de accesibilidad universal, eficiencia energética y cumplimiento de las normativas aeroportuarias vigentes, mejorando sustancialmente los estándares de atención y seguridad.

La obra representa un antes y un después para el Aeropuerto Internacional El Pucú, al ampliar su capacidad para recibir vuelos, facilitar las operaciones y potenciar el desarrollo del turismo, la logística y la movilidad interprovincial. En ese sentido, refuerza la presencia de Formosa dentro del Sistema Nacional de Aeropuertos y la posiciona con mejores condiciones para acompañar el crecimiento del tráfico aéreo.

La puesta en marcha de la nueva terminal es el resultado de un proceso iniciado años atrás. En septiembre de 2021, el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) había confirmado la reanudación de las obras de ampliación y remodelación, con una inversión prevista superior a los 993 millones de pesos, calculados a valores de junio de ese año. El proyecto contemplaba además la generación de más de 40 puestos de trabajo directos durante al menos 19 meses.

En aquel momento, el aeropuerto de Formosa registraba más de 105.000 pasajeros anuales, una cifra que anticipaba la necesidad de ampliar y modernizar la infraestructura. Actualmente, la actividad aeroportuaria genera alrededor de 200 puestos de trabajo directos, unos 235 indirectos y más de 700 empleos vinculados al sector turístico, consolidándose como un motor relevante para la economía provincial.

En noviembre de 2022, tras una serie de gestiones con funcionarios nacionales, el gobernador Insfrán anunció el llamado a licitación para la construcción de la nueva terminal de pasajeros, también a través del ORSNA. En esa oportunidad, destacó que la obra permitiría elevar el nivel de calidad y confort del servicio, beneficiando tanto a los formoseños como a quienes visitan la provincia por turismo o actividades productivas.

La habilitación de esta primera etapa da paso ahora a la ejecución del 40% restante del proyecto, avanzando hacia la finalización integral de una infraestructura clave para el desarrollo provincial. Con el inicio de operaciones del nuevo Aeropuerto El Pucú, Formosa no solo mejora su conectividad aérea, sino que reafirma una política de inversión sostenida orientada a integrar a la provincia al mapa logístico, turístico y productivo del país.