Las mejores 50 frases de Las Pastillas del Abuelo para dedicar

Las Pastillas del Abuelo dejaron grandes frases.

Las Pastillas del Abuelo es una de las grandes bandas de la actualidad. Un grupo que supo conquistar a su público por sus grandes letras, que hablan de amor, de relaciones, reflexionan y dejan mensajes. Con temas que son cantados en cualquier juntada entre amigos, como puede ser "El Sensei", pasando por uno de los homenajes más significativos hechos a Diego Armando Maradona como lo es "Qué es Dios".

La agrupación se formó en noviembre de 2002 por Piti Fernández (voz), Alejandro Mondelo (teclado), Juan Comas (batería), Fernando Vecchio (guitarra), Joel Barbeito (saxofón), Santiago Bogisich (bajo) y Diego Bozalla (guitarra). A lo largo de su trayectoria demostraron una gran variedad de estilos, al ofrecer rock, country, jazz, reggae, chacarera, candombe, hasta canciones acústicas.

Las mejores frases de Las Pastillas del Abuelo para dedicar

No darse por muerto es imprescindible. No creo en las casualidades. La imitación es el peor suicidio. Teniendo en cuenta que morir, nos vamos a morir igual. Con alas de oro no se puede volar. No hay arma más seductora que contestar siempre la verdad. Por no ser cruel, pierdo honestidad. Juzgando al por mayor te alejas más y más del juicio que más importa, que es el juicio interior. Bien parado en la lona, hay que ser buena persona. Es factible envejecer. La gloria, a veces, sabe bastante incierta. Con acercarse a la victoria, se conforma un perdedor. No es el fin, el problema son los medios. Si no gira, no es bola, o es bola atascada, y no sirve para nada. Controla tu vida una bola de cristal, pero igual te hace sentir mejor. Los oportunistas de la esperanza, mientras más les das, menos les alcanza. Los peores vicios son las malas actitudes. Los peores vicios son las malas actitudes, los otros son fácilmente razonables. Falsa alegría, cambiada por tu cianuro. No sé hablar sin decir malas palabras. Es falta de respeto cantarte sin emoción. Cuando te veo sonreír, todo mi ser ríe con vos. Y si te veo lagrimear, me entra la desesperación. Si encontrás algo más fino que el filo de tu silencio, solo entonces te amaré. Ella le caía bien a todos mis sentidos. Eras un rompecabezas disfrazado de princesa, eras puro Rock&Roll. Yo solo quería unos mimos, un suspiro de tu ombligo, una sopa con sabor. Novia eterna, ven conmigo. Te llevaré de paseo. Te convertiste en el ángel que me salvó. Aunque llueva y yo no esté de humor, sé que vas a estar siempre ahí dentro de mí. Sigo siendo eso que siempre buscaste, hasta que lo tuviste. Una parte de mí sale corriendo a buscarte. Y la otra sale a parar y a gritar por la ciudad. Durmiendo en soledad, se duerme abrazado a los miedos. Insomnio tiene el que no está durmiendo con el campeón que habita en sí. Las estrellas me miran sin demasiado brillo. Los árboles y el viento se ponen de acuerdo para hacerme callar. Los esclavos de la calle, los que duermen en coches. Nuestro sueño tendrá altibajos, pero techo no señor. Esta noche es en Constitución, otras tantas aguanto en Retiro. Yo prefiero no tener colchón a que un cura se pase de vivo conmigo. Que por cuestión de piel, de sexo, religión, tus zapatos no me los pruebo. ¿A quién vamos a tirar una pared cuando ya no nos quede nadie? Que Dios le inspire o que Dios le ampare. Que esos no se han enterado que Carlos Marx está muerto y enterrado. Por guita baila el mono. Y vos, no tenés swing. Le dicen el ratón porque se roba el queso de príncipes azules mentirosos. Para mí, Dios es mi viejo. A él, la vida le dio todo y él devolvió el doble. Prometo a más nadie que a mí mismo triunfar de nuevo en este juego apasionado. Tengo por bien llorado lo llorado, porque no se goza bien de lo gozado.

Los álbumes de Las Pastillas del Abuelo

Piti Fernández, cantante de Las Pastillas.

2005 — Por Colectora

2006 — Las Pastillas del Abuelo

2007 — Acústico

2008 — Crisis

2010 — Versiones

2011 — Desafíos

2014 — El Barrio en sus puños

2015 — Paradojas

2020 — 2020