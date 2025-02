Milei, golpeado por la estafa critpo: hoy pasó solo 10 minutos en X

El escándalo de la criptoestafa que estalló en la cara de Javier Milei el último viernes llevó a un cambio total en las costumbres del Presidente que refleja su tristeza: este domingo, solo pasó 10 minutos navegando en X (ex Twitter), cuando la semana pasada había sabido utilizar esta red social durante más de 4 horas al día.

Así lo muestran las cifras relevadas por el sitio web milei.nulo.lol, que resume las estadísticas de navegación del actual mandatario en su cuenta de la red social de Elon Musk.

La estadística de este domingo 16 de febrero revela que, pasadas las 17 horas, el Presidente solo estuvo unos 10 minutos navegando en X (Twitter) y dio únicamente 7 retuits, el último hacia las 12 del mediodía.

Se trata de cifras muy inferiores a las que Milei está acostumbrado. En lo que va de febrero, nunca había pasado menos de 1 hora y 44 minutos en Twitter, y nunca había realizado menos de 110 retuits. Incluso, llegó a pasar un récord de 4 horas y 14 minutos en esta red social el 12 de febrero, día en el que dio un récord de 285 retuits.

Al contrario, su actividad mermó notablemente tras el escándalo cripto del viernes por la noche. El sábado 15 de febrero, solo estuvo 1 hora y 10 minutos en X, y dio solamente 52 retuits, previo a la casi nula actividad de este domingo.

Lluvia de denuncias contra Milei por la criptoestafa de $LIBRA

En paralelo, al presidente Javier Milei le empiezan a llover denuncias penales por haber promocionado una estada a través del memecoin $LIBRA. El radical, Agustín Rombolá firmó una de las presentaciones en la que lo acusa por negociaciones incompatibles con la función pública y por intervención en el mercado de bienes negociables para alterar su valor. Muchas se hicieron ayer a primera hora y según indicaron fuentes judiciales a Infobae ya hay más de 100.

En la denuncia a la que accedió El Destape, Rombolá pone en duda que Milei no tuviese vinculación con Kip Protocol (cuyo Director Ejecutvio es Julián Peh) -argumento del Presidente- ya que Peh se vio con Milei en el Hotel Libertador el 19 de octubre del año pasado. "Por los hechos no es para nada creíble que Javier Milei no esté interiorizado de este proyecto' y la sconsecuencias que traerían sus acciones", argumentó Rombolá.

Además,contó que la firma Kip Protocol se desentendió de cualquier responsabilidad y dijo el lanzamiento del token y la creación del mercado fueron manejados por otra firma representada por David Hayden, que casualmente fue recibido por Milei en Casa Rosada el 30 de enero de este año. Para dolor de cabeza de Milei, ayer Hayden publicó un video en el que afirma que es "asesor" del Presidente y que trabaja junto a él en "estos temas".