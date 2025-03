La investigación por la estafa cripto de Milei copa la agenda del Congreso

Con un violento discurso, Milei inauguró el sábado las sesiones ordinarias del Congreso.

Con un discurso que generó mucho ruido pero en realidad tuvo pocas nueces, el presidente Javier Milei inauguró el sábado pasado el período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Por eso, a partir de esta semana, el parlamento volverá a funcionar con una amplia agenda y podrá tratar los proyectos que no habían sido incluidos en el temario de las extraordinarias. Tras un verano en el que el Legislativo recién activó hacia el final de febrero, ahora cada bloque empuja sus prioridades y la investigación del escándalo cripto está bien arriba en la agenda opositora.

Sin la presencia de la bancada de Unión por la Patria (UP), primera minoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, la apertura de sesiones estuvo marcada por los ataques de Milei a la oposición, la pelea del asesor presidencial Santiago Caputo con el diputado de Democracia para Todos Facundo Manes y escasos anuncios sobre políticas reales, como por ejemplo el envío al Congreso de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que -según el mandatario y, sin confirmación aún del Fondo- estaría dispuesto a prestarle más dólares al país en medio del brutal ajuste del Gobierno.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Más allá de estos fuegos de artificio, la apertura de sesiones fue puras intenciones. Milei insistió con su deseo de que haya una reforma de flexibilización laboral, la privatización de empresas públicas y un nuevo régimen impositivo. "Yo prefiero achicar el Estado y que haya menos pobres en la Argentina", expresó, para justificar el ajuste, como si fuera un proceso lineal. Sin embargo, no utilizó su mensaje para desplegar lo que supone debía desplegar: su agenda de iniciativas legislativas para este año.

La estafa cripto organiza a la oposición con UP a la cabeza

Hace unas semanas, Milei participó públicamente de la estafa de la criptomoneda $LIBRA, cuyo valor en el mercado se desplomó después de que el libertario la promocionara en su cuenta de X. Eso, por más que el jefe de Estado lo niegue, le costó: además de las denuncias y pedidos de juicio político, se generó un fuerte cuestionamiento de su entorno, apuntado por empresarios por supuestos pedidos de coimas para organizar reuniones.

Apenas se conoció el escándalo, a mediados de febrero, los diputados socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein anunciaron que presentarían un proyecto para que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, diera explicaciones sobre $LIBRA, y otro con un pedido de juicio político al Presidente. "Vemos la oportunidad del juicio político como una oportunidad de que el Presidente pueda ejercer su derecho a defensa. Que no quede la duda si hay o no un vínculo comercial con esta gente por parte del Presidente", dijo en aquel momento Paulón a El Destape.

Milei se reunió en más de una ocasión con Hayden Davis, desarrollador de $LIBRA.

Si bien ese fue el primer pedido de juicio político, después presentó otro el bloque de Unión por la Patria, primera minoría con 98 diputados de los 257 totales. Además del juicio político, UP presentó un proyecto para que la secretaria General de la Presidencia y hermana del Presidente, Karina Milei, se presente ante los diputados para dar explicaciones por las denuncias de presuntos cobros de coimas que la involucran.

UP también resolvió apoyar toda iniciativa de otros bloques que involucre la estafa cripto de Milei. Esta es su prioridad para las primeras semanas del Congreso: la semana pasada, la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara Baja del Congreso recibió a especialistas que expusieron sobre criptomonedas y estafas y, menos de una semana después, el fiscal Eduardo Taiano solicitó la versión taquigráfica de aquella reunión para usarla como insumo en la investigación de criptogate.

"El Congreso tiene que contribuir al avance de la investigación", subrayó a El Destape el diputado de Unión por la Patria Juan Marino. Por lo pronto, en lo inmediato, la oposición convocará una sesión en la que se vote emplazar a todas las comisiones que tengan que dictaminar sobre estas iniciativas.

No obstante, el escenario del juicio político parece complejo, principalmente porque no está conformada su comisión, o al menos las autoridades no son reconocidas por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Aunque en abril de 2024 la Comisión de Juicio Político eligió a Marcela Pagano como titular, Menem no la reconoció, alegando haber suspendido el encuentro de la comisión minutos antes de que arrancara. Este escándalo constituyó la primera gran interna de La Libertad Avanza (LLA), que terminó con Oscar Zago, presidente del bloque en aquel momento, yéndose de la bancada y constituyendo una nueva.

Los proyectos de la UCR

En tanto, otros bloques, algunos afines al Gobierno en votaciones pasadas, tienen sus propias prioridades para el comienzo de las sesiones ordinarias. Tal es el caso de la Unión Cívica Radical (UCR) que -según explicó a este portal una fuente de la bancada- tiene dos iniciativas como prioritarias: la democracia sindical, que busca modificar algunas cuestiones centrales de los gremios, como el régimen electoral y la libertad de obra social, entre otras cuestiones, y el Presupuesto 2025.

Sobre el final del 2024, Milei decidió prorrogar por segundo año consecutivo el Presupuesto 2023, ignorando los cientos de puntos porcentuales de inflación que hubo en el medio. La aprobación del Presupuesto 2025 constituía uno de los principales reclamos de la comunidad universitaria, cuya ley de financiamiento había sido vetada semanas antes. Ahora, la UCR vuelve a poner el foco en el Presupuesto, aunque fueron varios los diputados radicales que avalaron el veto a las universidades.

Aunque con su discurso violento Milei intente desviar el foco, el escándalo por la estafa cripto será el tema principal de las primeras semanas parlamentarias. Pero del dicho al hecho hay un trecho: si bien es probable que los pedidos de juicio político no avancen por un tema de mayorías, los legisladores tienen en sus manos una gran oportunidad para desentramar la polémica que rodea al Presidente.