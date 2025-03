Javier Milei anunció que enviará el acuerdo con el FMI al Congreso: prometió más ajuste y terminar con el cepo

Javier Milei anunció que enviará el acuerdo con el FMI al Congreso

El presidente Javier Milei anunció que enviará al Congreso el acuerdo con el FMI para que sea aprobado. En el marco de la apertura de sesiones ordinarias, el jefe de Estado dejó entrever que los dólares que giraría el organismo a cargo de Kristalina Georgieva llegarían a cambio de terminar con el cepo cambiario antes de fin de año. Una condición impuesta por el ente multilateral de crédito.

En medio del escándalo de la mega estafa cripto lo involucra, Milei reafirmó que su administración está "avanzando en un acuerdo con el FMI para sanear el Banco Central y salir del cepo este año" y que en breve será sometido a la mirada del Congreso. Y puntualizó: "Le pedimos al Congreso que nos acompañe en los próximos días en la aprobación del acuerdo con el FMI que nos permitirá manejar un esquema cambiario más flexible y sustentar la conquista de la estabilidad macroeconómica que hemos logrado".

Para justificar que la operación no significará un aumento de la deuda externa bruta, Milei sumó el déficit "consolidado" del Banco Central y del Tesoro, y remarcó que lo transformó en "superávit". Sin embargo, oculta que el Banco Central le transfirió sus pasivos al Tesoro y que el objetivo es saldarlos con nueva deuda ante el FMI. De hecho, reconoció que los nuevos compromisos serán saldados a través de la profundización del "ajuste del gasto público".

En ese sentido, puntualizó: "Lo interesante aquí es que nosotros vamos a honrar nuestros compromisos; y los fondos para enfrentar esta deuda surgirán de un mayor ajuste fiscal vía reducción del gasto público, de modo tal que la operación resultante sea una transferencia de riqueza desde el Estado a todos los argentinos de bien, y en especial a los segmentos más vulnerables de la población, ya que ellos son los más castigados por el impuesto inflacionario".

Milei se exaspera ante la sangría de dólares y pide por un acuerdo con el Fondo

Un día antes del discurso de Milei, el Banco Central vendió U$S 350 millones y las reservas cayeron por debajo de los U$S 28.000 millones, en lo que significó un viernes negro para el Gobierno. La autoridad monetaria que conduce Santiago Bausili efectuó la operación de venta más alta de 2025.

De esta forma, las reservas internacionales terminaron en U$S 27.995 millones. En el día bajaron U$S 579 millones, en el mes cayeron U$S 312 millones y en el año bajaron U$S 1.612 millones. En este contexto, Milei salió a apurar el visto bueno de un nuevo entendimiento.

Hace apenas una semana, el propio Presidente había afirmado que el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional está a punto de cerrarse y que podría no pasar por el Congreso debido a que no implicará un aumento del endeudamiento total porque el dinero se destinará a cancelar deuda del Banco Central. Hasta el ministro de Economía, Luis Caputo contradijo esa teoría. Además, haber afirmado que el uso de fondos estarían comprometidos a un "esquema" acordado con el Fondo quiere decir que el Gobierno no tendrá vía libre para usar los dólares frescos.

Es que el argumento de Milei era falso: la Ley de Sostenibilidad de la Deuda habla explícitamente de que cualquier acuerdo o ampliación de financiamiento con el FMI debe ser aprobado inevitablemente por el Parlamento. De esta forma, la discusión legislativa complica la vía que el jefe de Estado ideó con el fin de sostener la llegada de entre 8.000 y 12.000 millones de dólares necesarios para sostener el atraso cambiario y garantizar una eventual salida del cepo, sin depender de los largos tiempos parlamentarios en medio del complicado año electoral.

En febrero de 2021, el Congreso, bajo el impulso del entonces presidente, Alberto Fernández, y su ministro de Economía, Martín Guzmán, sancionó la Ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública, que busca que cualquier endeudamiento en moneda extranjera requiera de la aprobación parlamentaria.

La premisa era evitar que vuelva a ocurrir un mega endeudamiento como el que logró Mauricio Macri con el FMI en 2018, cuando acordó un crédito por 57.000 millones de dólares (que finalmente no llegaron en su totalidad) sin ninguna intervención del Congreso.

Esta ley tiene dos dimensiones. Por un lado, se refiere a la emisión local de deuda en "títulos públicos" en moneda extranjera y bajo legislación extranjera. Pero, por el otro, contempla expresamente a cualquier acuerdo que se realice con el Fondo Monetario Internacional.