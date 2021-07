Para el gobierno, está probado el contrabando de armas a Bolivia

El ministro de Defensa Agustín Rossi dio detalle de la documentación que muestra el envío de armas a la dictadura de Jeannine Áñez.

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, detalló que documentación encontrada el envío de armas a Bolivia y la consecuente ampliación de denuncia contra Mauricio Macri y parte de su gabinete: "Aportamos a la Justicia toda la documentación del vuelo Hércules C-130 y las comunicaciones que existen entre la agregaduría naval en Bolivia con Argentina". "Las pruebas muestran el contrabando agravado y encubrimiento. Tengo la certeza de que una decisión de estas características no se pudo haber tomado sin la decisión de Mauricio Macri y Patricia Bullrich", afirmó Rossi.

En declaraciones a El Destape Radio, el funcionario aseguró que "la documentación confirma que las armas enviadas fueron hechas en Fabricaciones Militares para la Gendarmería Nacional" y que "el vuelo del Hércules fue un pedido verbal del ministro Aguad. Hay una declaración que lo confirma".

En ese sentido, Rossi dijo que se pidió la custodia y se embarcaron en el mismo Hércules los 70.000 cartuchos antidisturbios, las granadas y una parte fue a la Fuerza Aérea Boliviana y a la Policía Boliviana.

El funcionario sostuvo que no hay posibilidad de que las altas esferas de Cambiemos no estén involucradas en el contrabando agravado. "Una decisión de esta magnitud no se pudo haber tomado sin la participación de Macri", afirmó y agregó que "Macri fue el primer presidente que reconoció a Añez. Está muy claro".

Rossi no descartó ser candidato

El ministro de Defensa es uno de los que suena como posibles candidatos en Santa Fe, el cuarto distrito más populoso de la Argentina donde el peronismo se juega una carta importante en las elecciones legislativas.

"Es lógico que haya expectativas con mi candidatura en Santa Fe. Pero mi vocación es quedarme como ministro de Defensa hasta que Alberto termine su primer mandato", sostuvo Rossi.

Desde la Casa Rosada no terminan de aprobar los candidatos que postula el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, quien quiere llevar a Roberto Mirabella y María de los Ángeles "Marilín" Sacnun. Mirabella fue su reemplazante en la Cámara alta cuando asumió como gobernador y es de su máxima confianza.

Desde el gobierno nacional buscan figuras más potentes y señalan como posibles a Rossi, a la ex ministra María Eugenia Bielsa y a la directora de Migraciones, Florencia Carignano, cuya figura cobró notoriedad en las últimas semanas a partir del cierre de fronteras y las restricciones a los vuelos.