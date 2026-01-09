A la espera del dato de inflación, frutas y verduras presionan sobre alimentos

La primera semana de enero mostró un comportamiento de precios que, lejos de despejar dudas, vuelve a poner el foco en los rubros más sensibles de la canasta básica. Tanto Analytica como LCG coinciden en señalar que frutas y verduras encabezaron los aumentos, en un contexto de desaceleración estadística que no termina de traducirse en alivio para el consumo cotidiano. En el caso de la primera estimación, el rubro verduras se dispara en sólo una semana un 2,4%, mientras que para LCG fue un 2,5%.

Según Analytica, los precios de alimentos y bebidas en el Gran Buenos Aires registraron una suba semanal de 0,6% en la primera semana del año. Con ese dato, el promedio de las últimas cuatro semanas se ubicó en 2,7%, mientras que la consultora proyecta para enero una inflación general del 2,4%. En ese marco, los mayores aumentos acumulados en el promedio de las últimas cuatro semanas se dieron en frutas (5,8%) y verduras (5,2%), muy por encima del promedio general de alimentos.

La suba semanal en verduras alcanzó el 2,4%, mientras que frutas registraron un incremento de 0,7%. El patrón es claro: los productos frescos, con fuerte incidencia en el gasto de los hogares de menores ingresos, vuelven a ser los más dinámicos.

LCG coincide en algunos rubros relevados. Tras dos semanas consecutivas con subas del 0,6% semanal en alimentos, la consultora señala que la inflación promedio de las últimas cuatro semanas se desaceleró a 1,1% mensual, el nivel más bajo desde septiembre. Sin embargo, dentro de esa desaceleración, las verduras lideraron los aumentos con un 2,5%, seguidas por azúcar y dulces (2,4%), panificados y pastas (1,4%) y frutas (1,2%).

De acuerdo con el informe de LCG: más del 85% de los productos relevados no mostró variaciones semanales de precios. La desaceleración, entonces, no surge de una baja generalizada, sino de una combinación entre precios “planchados” y aumentos concentrados. En ese esquema, los frescos actúan como válvula de ajuste, compensando la quietud de otros rubros.

"El mayor aumento en el promedio de las últimas cuatro semanas se dio en frutas (5,8%), verduras (5,2%) y carnes y derivados (3,8%). Entre las categorías con menores aumentos se encuentran lácteos (0,9%) y otros alimentos (0,8%) que incluye snacks, salsas, condimentos, entre otros", señala el documento de LCG.

La semana que viene el Indec publicará el índice de precios al consumidor correspondiente a diciembre y con este también se conocerá la inflación anual. La particularidad, recuerdan desde Analytica, es que desde este año ese indicador económico "incorpora un cambio de base y una actualización de los ponderadores, que pasan a basarse en la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares 2017-2018, en reemplazo de la utilizada previamente, correspondiente al período 2004-2005".