5 consejos si cambiás de iPhone a Android o viceversa

Pasar de Android a iOS —o al revés— puede generar algunas dudas.

Si los Reyes Magos te dejaron un celular nuevo, seguro ya arrancaste con una de las tareas más importantes: pasar todos los datos del teléfono anterior. Contactos, fotos, videos y aplicaciones suelen transferirse sin demasiados problemas, pero el verdadero desafío aparece cuando cambiás de sistema operativo. Pasar de Android a iOS —o al revés— puede generar algunas dudas, aunque hoy el proceso es mucho más simple que hace unos años.

Cambiar de plataforma ya no es un drama, pero sí conviene saber qué esperar. Las diferencias entre iPhone y Android siguen existiendo, aunque con el tiempo se fueron achicando. En esta guía repasamos los puntos clave que tenés que tener en cuenta al dar el salto, para que la experiencia con tu nuevo móvil sea lo más fluida posible desde el primer día.

iOS vs Android: sistema cerrado y sistema abierto

Una de las diferencias más conocidas es el enfoque de cada sistema. Android se destaca por ser más abierto y flexible, con amplias opciones de personalización y mayor libertad para instalar apps. iOS, en cambio, apuesta por un ecosistema más cerrado, con menos cambios visuales pero una experiencia más uniforme y controlada.

Diseño y forma de uso

En iPhone, todas las aplicaciones se organizan en las pantallas de inicio, con la opción de agruparlas en carpetas o enviarlas a la Biblioteca de Apps. Android suma el cajón de aplicaciones, donde quedan todas las apps instaladas y en el inicio solo aparecen las que vos elegís.

Otra diferencia clave está en la navegación. Android mantiene el clásico botón o gesto de “volver atrás”, mientras que en iOS ese gesto depende de cada app y suele hacerse desde el borde izquierdo de la pantalla.

Google Play supera en cantidad de apps a la tienda de Apple.

Lo que conviene revisar antes de cambiar de sistema

Antes de dar el salto entre plataformas, hay algunos puntos prácticos que vale la pena chequear para evitar sorpresas:

Copia de seguridad de WhatsApp y fotos , ya que no siempre se restauran de forma directa.

Apps exclusivas de cada sistema que tal vez no estén disponibles en la otra plataforma.

Accesorios compatibles , como relojes inteligentes o auriculares.

Servicios en la nube , como iCloud o Google Drive, y cómo se sincronizan.

Gestos y atajos, que pueden cambiar bastante entre Android y iOS.

Tiendas de aplicaciones

Google Play y App Store tienen un funcionamiento muy parecido. Ambas ofrecen millones de aplicaciones y juegos, con los títulos más populares presentes en los dos sistemas. Según datos de fines de 2025, Google Play supera en cantidad de apps a la tienda de Apple, aunque en el uso cotidiano la diferencia es casi imperceptible.

Asistentes de voz y ecosistema

Siri y Gemini cumplen funciones similares, aunque Android suma herramientas como “Circle to Search” y una integración más profunda con los servicios de Google. En cuanto al ecosistema, Apple es más restrictivo: el Apple Watch no funciona en Android y algunas funciones de los AirPods se pierden fuera del iPhone.