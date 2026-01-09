Viajar sin compañía dejó de ser una rareza y se consolida como una de las formas preferidas de recorrer el mundo entre los argentinos. Según un estudio internacional realizado por la plataforma de aprendizaje de idiomas Preply, el 67% de los argentinos viajó solo al menos una vez, una cifra que posiciona al país entre los más decididos a elegir el turismo en solitario.

El dato no solo refleja un cambio en los hábitos de viaje, sino que también distingue a la Argentina en el contexto regional: es el único país de América Latina que integra el top 5 mundial de personas que eligen viajar sin acompañantes, muy por encima de Colombia y México.

Entre los principales motivos que explican esta tendencia aparece, en primer lugar, la libertad y la autonomía. Viajar solo permite armar el propio itinerario, elegir horarios y actividades sin necesidad de consensos, una característica cada vez más valorada por los viajeros.

Otro factor clave es el dominio del inglés. El 93% de los encuestados considera que saber este idioma representa una ventaja a la hora de viajar, ya que facilita el acceso a la información, el entretenimiento y la posibilidad de interactuar con personas locales. En ese sentido, especialistas destacan que el buen nivel de inglés de los argentinos contribuye a reducir las barreras al momento de viajar en solitario.

La búsqueda de experiencias culturales auténticas también impulsa esta modalidad. Conocer nuevas ciudades, paisajes y costumbres sin intermediarios aparece como uno de los grandes atractivos de viajar solo, incluso para quienes parten acompañados pero luego realizan planes por su cuenta.

Allí aparece el cuarto motivo que impulsa esta iniciativa y que tiene que ver con no depender de la compañía para emprender un viaje. “El 36 % viaja acompañado normalmente, pero una vez en su destino realiza planes por su cuenta”, aseguró Sylvia Johnson, directora de Metodología de la plataforma. Y amplió: “Los ciudadanos son cada vez más independientes, hablan más idiomas, consultan y tienen información en Internet o el celular, y esto genera una mayor autonomía y no tener que estar pegados a nuestro compañero de viaje”

Lejos de asociarse al aislamiento, viajar solo abre la puerta a la socialización en destino. Museos, restaurantes, monumentos, conciertos y festivales figuran entre las actividades más elegidas, con la expectativa de conocer personas con intereses similares. “No tener con quién ir ya no es un impedimento”, coinciden los especialistas, en un contexto marcado por el acceso permanente a la información y la conectividad móvil.