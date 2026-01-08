Epic Games: un juego gratis del 8 al 15 de enero 2026

Conseguir el juego es sencillo y no necesitás realizar ningún pago.

Si sos usuario de Epic Games Store, estate atento: durante una semana tenés un regalo imperdible para sumar a tu biblioteca. Desde el 8 hasta el 15 de enero de 2026, la plataforma regala un título que podés sumar para siempre a tu biblioteca, sin necesidad de pagar ni suscripción especial.

Esta vez la plataforma digital regala uno de los títulos de defensa de torres más celebrados de los últimos años. Se trata Bloons TD 6, videojuego que combina gráficos coloridos, muchas torres y héroes para mejorar, modos de juego solo o cooperativo, y desafíos estratégicos que te van a mantener horas pegado a la PC.

De qué se trata Bloons TD 6

Bloons TD 6 es un juego de defensa de torres en el que el objetivo principal es evitar que una serie de globos (los “bloons”) lleguen al final del recorrido. Para lograrlo, el jugador debe colocar distintos tipos de monos con habilidades específicas a lo largo del mapa, cada uno con ataques y mejoras únicas. A medida que avanzan las rondas, los enemigos se vuelven más resistentes y aparecen globos especiales, lo que obliga a pensar bien la estrategia y a combinar torres de forma inteligente.

Uno de los grandes atractivos del juego es su profundidad estratégica. Bloons TD 6 cuenta con más de una veintena de torres diferentes, árboles de mejoras con múltiples caminos y héroes con habilidades especiales que se pueden subir de nivel durante la partida. Esto hace que no haya una única forma de jugar: cada mapa y cada modo proponen desafíos distintos, ideales tanto para quienes buscan partidas casuales como para los que disfrutan exprimir al máximo la táctica.

Además, el título ofrece modos cooperativos y desafíos semanales, lo que le suma rejugabilidad y lo mantiene siempre activo. Se puede jugar en solitario o en equipo, compartir estrategias con amigos y enfrentarse a retos diseñados por la comunidad o por los propios desarrolladores. Con su estética colorida y mecánicas accesibles, Bloons TD 6 logra ser fácil de entender, pero difícil de dominar, una combinación que explica por qué sigue siendo uno de los referentes del género.

Cómo descargar gratis Bloons TD 6