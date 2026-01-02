Epic Games: juegos gratis del 1 al 8 de enero 2026

Como ya es tradición, Epic Games Store inicia el año renovando su programa de juegos gratuitos semanales. En la primera semana de enero de 2026, la plataforma ofrece dos videojuegos completos sin costo, disponibles para todos los usuarios que tengan una cuenta registrada.

La promoción está vigente desde el 1 hasta el 8 de enero, y una vez reclamados, los juegos quedan en la biblioteca de forma permanente. En esta oportunidad, la propuesta combina estrategia histórica de alto nivel con una experiencia más moderna y dinámica, ideal para arrancar el año con nuevas aventuras en PC.

Los juegos gratis de Epic Games esta semana

Total War: THREE KINGDOMS

Uno de los títulos de estrategia más aclamados de la saga Total War. Ambientado en la China del siglo III, combina gestión de imperios, batallas en tiempo real y narrativa histórica, inspirada en la novela Romance de los Tres Reinos.

El juego permite elegir entre distintos señores de la guerra, tomar decisiones políticas, formar alianzas y librar combates masivos con miles de unidades en pantalla. Es una propuesta ideal para quienes disfrutan de la estrategia profunda y los juegos que demandan planificación a largo plazo.

Wildgate

Wildgate es una propuesta más reciente y accesible, con un enfoque en la acción, la exploración y el juego dinámico. Ofrece una experiencia ágil, pensada para sesiones más cortas pero intensas, con mecánicas modernas y un ritmo rápido. Es una buena alternativa para quienes buscan algo distinto a la estrategia clásica y prefieren un juego más directo, visualmente atractivo y fácil de aprender.

Cómo descargar los juegos gratis paso a paso

Ingresar a la Epic Games Store desde el navegador o la app oficial. Iniciar sesión con una cuenta de Epic Games (o crear una gratis). Entrar a la sección “Juegos gratis”. Seleccionar Total War: THREE KINGDOMS y Wildgate. Hacer clic en “Obtener” y confirmar la compra por $0.

Una vez completado el proceso, los juegos quedarán asociados a la cuenta para siempre.

Hasta cuándo están disponibles

Ambos títulos se pueden reclamar hasta el jueves 8 de enero de 2026. Después de esa fecha, Epic Games renovará la promoción con nuevos juegos gratuitos.

Epic Games arranca el 2026 con una combinación atractiva: estrategia histórica de alto nivel y acción moderna, todo sin costo. Para quienes juegan en PC, es una excelente oportunidad de ampliar la biblioteca digital y comenzar el año con dos títulos completos que, de otra forma, serían pagos. Como siempre, el único requisito es reclamarlos a tiempo.