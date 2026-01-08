Cuánto cobra un empleado de turismo en enero 2026: el salario que cobra

Cuánto aumentan los empleados de turismo sus sueldos

Los empleados de turismo comienzan enero de 2026 con una nueva actualización salarial, correspondiente al último tramo del aumento acordado en la paritaria firmada entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias del sector.

El incremento alcanza a todos los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 547/08, que regula las condiciones laborales del sector turístico en todo el país. La suba forma parte del acuerdo sellado en julio de 2025, que estableció aumentos escalonados y el pago de sumas fijas como mecanismo de recomposición del salario frente a la inflación.

Según lo pactado, la paritaria fijó un incremento remunerativo total del 6%, aplicado en tramos mensuales del 1% sobre las escalas básicas vigentes a julio de 2025. Con la liquidación de enero, los trabajadores perciben el último tramo de ese esquema, que se incorpora al salario básico de cada categoría.

En paralelo, el acuerdo contempló el pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 mensuales, que se abonó desde junio de 2025 y se mantuvo hasta enero de 2026 inclusive, reforzando el ingreso durante la segunda mitad del año.

Salarios de turismo confirmados

Escala salarial de los empleados de turismo en enero de 2026

Con la aplicación del último tramo del aumento, los salarios básicos del sector quedaron establecidos de la siguiente manera:

Personal Administrativo

A1 – Supervisor: $1.175.522

A2 – Administrativo 1º: $1.163.120

A3 – Administrativo 2º: $1.154.660

A4 – Recepcionista: $1.141.128

A5 – Cadete: $1.137.744

A6 – Maestranza: $1.131.538

Personal de Ventas

B1 – Supervisor: $1.175.522

B2 – 1º Vendedor: $1.163.120

B3 – 2º Vendedor: $1.157.480

B4 – Promotor: $1.140.561

Personal Operativo

C1 – Supervisor: $1.175.522

C2 – Auxiliar 1º: $1.157.480

C4 – Conductor-Guía: $1.163.120

C5 – Encargado de Vehículo: $1.146.201

Área Informática

D1.c – Analista Desarrollador Semi Senior: $1.247.791

Aumento de empleados de turismo

Adicionales que impactan en el salario final

A estos montos básicos deben sumarse los adicionales obligatorios previstos en el convenio, como presentismo y antigüedad, que incrementa el sueldo en un 1% por cada año trabajado. Estos conceptos pueden elevar de manera significativa el ingreso mensual efectivo de los empleados del sector.

De este modo, con el cobro de enero, los trabajadores de turismo completan el esquema salarial definido en la última paritaria y comienzan el año con los salarios actualizados según lo acordado entre el gremio y el sector empresario. Los acuerdos establecen que las partes volverán a reunirse en el transcurso del año en el mes de abril con el fin de analizar el impacto de las variaciones económicas en las escalas pactadas y evaluar nuevas actualizaciones.