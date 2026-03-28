Kicillof chicaneó a Milei por no privatizar YPF: "Le quedó cómodo el mameluco"

Luego de que el presidente Javier Milei usara la cadena nacional para apropiarse como un triunfo de gestión el fallo de la Justicia estadounidense a favor de Argentina en el caso YPF, el gobernador Axel Kicillof recordó que el libertario quiso vender la petrolera nacional pero que "le quedó cómodo el mameluco" y ahora se atribuye los logros de la compañía. También aseguró que el superávit energético del país es "cien por ciento" gracias a la inversión realizada desde su nacionalización en 2012.

"Milei en campaña dijo que la iba a privatizar. Después se ve que le quedó cómodo el mameluco. Su campaña fue 'la vamos a privatizar'", dijo en declaraciones a Radio 10. El mandatario bonaerense calificó los festejos de Milei como "una enorme contradicción" con su histórica posición de querer privatizar la petrolera. "Estuvo en contra de la recuperación de YPF y a favor de los fondos buitres", agregó.

Para Kicillof, el Gobierno Nacional tiene una postura incoherente en el caso YPF, porque Milei no está de acuerdo "de punta a punta" con la actualidad de la empresa. "Quiere destruir el Estado, quiere privatizar YPF, le da la razón a los buitres", manifestó. Y en la misma línea, recordó que incluso "en la Ley Bases estaba para privatizar".

En esa línea, comparó la postura de libertario con la del fundador del PRO, Mauricio Macri, que se opuso a la recuperación de la compañía. "Tenemos casos de políticos que están en contra de cosas básicas"​​​​, lanzó duramente.

Las contradicciones de Milei en el caso YPF

Al ser consultado sobre si el superávit energético del país es fruto de la exploración e inversión desde que se nacionalizó YPF en 2012, fue tajante: "Cien por ciento", aseguró, y luego explicó que la expropiación se tomó porque la empresa en manos de Repsol "estaba siendo sometida a un vaciamiento, que se reflejaba en la caída de las reservas de gas y petróleo".

Finalmente, criticó la reacción presidencial tras el fallo, que llevó a Milei hasta a insultar al gobernador. "Es una payasada infantil. Podrían haberlo dicho sin insultos. Milei se pierde esa oportunidad”, lo cruzó. Y concluyó que el mandatario "focalizó todo de manera equivocada y riesgosa".

"Lo que queda demostrado es que la recuperación fue a derecho. El procedimiento fue adecuado, lo que se cuestionaba era absurdo", añadió sobre el la resolución judicial.