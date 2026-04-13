La consultora Zentrix publicó su encuesta de opinión pública de la provincia de Córdoba y, al igual que todas los estudios publicados en las últimas semanas, los números no son buenos para Javier Milei en una provincia que históricamente fue más amigable con el oficialismo nacional.

El dato político central del informe es claro: el 53,4% de los cordobeses desaprueba la gestión del presidente Javier Milei, contra un 39,3% que la aprueba. El 7,3% no aprueba ni desaprueba.

En imagen, los números son todavía más duros. El 59,7% evalúa a Milei negativamente y solo el 35,5% lo hace de forma positiva. El desglose muestra que el 54,7% le asigna imagen "muy mala", la categoría más extrema de la escala.

El bolsillo explica el rechazo

Los números económicos del informe dan contexto directo a la caída de imagen del presidente. El dato más llamativo: el 76,9% de los cordobeses no llega a fin de mes con sus ingresos. De ese grupo, el 38,5% aguanta hasta el día 20, el 18% hasta el 15 y el 12,9% solo hasta el día 10. Únicamente el 6,5% llega a fin de mes y puede ahorrar algo.

El endeudamiento es el otro gran indicador de tensión. El 62,6% de los hogares tomó alguna deuda o crédito en los últimos seis meses y, de ese grupo, el 92% las paga con dificultad, se atrasó o directamente ya no puede pagarlas.

La inflación que no cierra

Dos preguntas del informe muestran la desconexión entre los datos oficiales y la experiencia cotidiana de los cordobeses. El 74,6% cree que el índice de inflación del INDEC no refleja la suba de precios que percibe en su vida diaria. Y el 83,3% considera que su salario no le está ganando a la inflación. Dicho de otra manera: 8 de cada 10 cordobeses sienten que cada mes ganan menos en términos reales.

La economía del país, vista desde Córdoba

Cuando se pregunta por la situación económica nacional, el 59,7% la evalúa negativamente y solo el 21,1% lo hace de forma positiva. En cuanto a la situación económica personal, el 41% la evalúa negativamente, el 32,1% positivamente y el 26,9% de forma regular.

Un número cierra el informe y da perspectiva a todo lo anterior. En enero de 2026, la clase media había llegado al 46,7% del electorado cordobés, igualando casi a la clase baja que se ubicaba en el 50,1%. En abril, esa tendencia se revirtió con fuerza: la clase baja volvió a crecer hasta el 58,5% y la clase media cayó al 36,8%. La movilidad social en Córdoba va en la dirección equivocada.