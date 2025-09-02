Senadores repudiarán el pedido de allanamiento a periodistas: "Censura"

El gobierno nacional busca a toda costa frenar la escalada del caso “audio de las coimas” que impacta de lleno en Karina Milei, la hermana del Presidente, quien quedó involucrada en una trama de corrupción. En pos de lograr ese objetivo este lunes denunció en los tribunales de Comodoro Py que el caso que se instaló en la agenda mediática a través de audios en que se escucha al exfuncionario Diego Spagnuolo describir un esquema de “retornos” se sostiene en tareas de inteligencia ilegal. Por su coincidencia de conceptos con el criticado Plan de Inteligencia Nacional (PIN), la presentación judicial parce habilitar implícitamente una intervención de la SIDE incluso contra los periodistas que difundieron este caso de gran interés público. Es que el PIN está vigente y habilita el espionaje interno. Aunque el plan es considerado ilegal por diversas organizaciones como el CELS por violar la Ley de Inteligencia Nacional aún no hubo un fallo judicial que así lo determine.