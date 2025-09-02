Luego de que trascendiera que el Gobierno nacional pidió un allanamiento a dos periodistas por la difusión de audios atribuidos a Karina Milei dentro de la Casa Rosada, un grupo de senadores lo calificó como "un acto de censura previa" y realizarán una conferencia de prensa este mediodía para pronunciarse en contra y respaldar el "derecho a informar" de la prensa. Desde las 12, en el Salón Frondizi del Senado, la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión llevará a cabo la rueda de prensa para repudiar estos “hechos de extrema gravedad nunca antes experimentados en democracia".
Senadores repudiarán el pedido de allanamiento a periodistas: "Censura"
Hace 16 minutos
Denuncian penalmente a Bullrich por querer allanar periodistas: "Abuso"
Plantean que la ministra promovió una medida que "amedrenta y censura" a comunicadores y "restringe la libertad de prensa".
Hace 2 horas
La denuncia del gobierno para frenar el caso de las coimas habilita el espionaje interno
El Poder Ejecutivo hizo una denuncia penal en Comodoro Py por las filtraciones que involucran a Karina Milei y revelan un esquema de pago y cobro de coimas. Por sus coincidencias de conceptos con el Plan de Inteligencia Nacional 2024, la presentación parece allanar el camino a una intervención de la SIDE. Es que el PIN está vigente y habilita el espionaje interno aunque sea considerado ilegal por diversas organizaciones porque aún no hubo un fallo judicial que así lo determine.
El gobierno nacional busca a toda costa frenar la escalada del caso “audio de las coimas” que impacta de lleno en Karina Milei, la hermana del Presidente, quien quedó involucrada en una trama de corrupción. En pos de lograr ese objetivo este lunes denunció en los tribunales de Comodoro Py que el caso que se instaló en la agenda mediática a través de audios en que se escucha al exfuncionario Diego Spagnuolo describir un esquema de “retornos” se sostiene en tareas de inteligencia ilegal. Por su coincidencia de conceptos con el criticado Plan de Inteligencia Nacional (PIN), la presentación judicial parce habilitar implícitamente una intervención de la SIDE incluso contra los periodistas que difundieron este caso de gran interés público. Es que el PIN está vigente y habilita el espionaje interno. Aunque el plan es considerado ilegal por diversas organizaciones como el CELS por violar la Ley de Inteligencia Nacional aún no hubo un fallo judicial que así lo determine.
Hace 2 horas
Censura y violencia: el gobierno activa su arsenal represivo para frenar el Coimagate
En estado de desesperación total, el Ejecutivo acuñó una exótica conspiración de espías rusos, comandos chavistas y la AFA para justificar una avanzada para silenciar periodistas y mitigar el escándalo que dejó expuestos a los hermanos Milei.
La arquitectura del miedo construyó un nuevo desastre “liberal libertario”. Frente al escándalo del Coimagate, el gobierno de Javier Milei articuló una respuesta de supervivencia política que combina lawfare, censura judicial y el relato más extravagante que haya parido la imaginación mileísta: una operación de inteligencia comandada por espías rusos, influencias chavistas y Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA.
Hace 2 horas
Cuando acecha la maldad: cómo funcionaba la máquina de la crueldad dentro de ANDIS
Spagnuolo premiaba con aumentos y home office a los trabajadores que aceptaban impulsar las auditorías, aún sabiendo que estaban diseñadas para que las personas con discapacidad no las aprobaran y perdieran el certificado.
La gestión de Diego Spagnuolo al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) será recordada por dos etapas muy marcadas: la primera, centrada en dar de baja la mayor cantidad posible de pensiones vía auditorías específicamente diseñadas para impedir que las personas con discapacidad puedan revalidar su situación ante el Estado; y la segunda, tras la difusión de los audios en los que detalla el simple y efectivo esquema que, según su propia voz, hacía que el dinero público destinado a esas mismas personas con discapacidad fuera “subido” hacia “Presidencia” a través de Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.
Hace 2 horas
Cómo afecta el descalabro monetario de Milei a la economía de todos los días
En la economía doméstica, ya se disparó la mora a máximos en 15 años, al tiempo que se contrajo el crédito de familias y empresas, lo que profundiza la fase recesiva de la actividad económica.
Las medidas desesperadas que tomó el Gobierno para mantener la ficción del tipo de cambio estable no sólo muestran signos de agotamiento sino que ya impactan de manera recesiva en la economía y golpean las finanzas de las empresas y los hogares. De cara a las elecciones de medio mandato, tanto a nivel provincial –la más importante del país por población, como es Buenos Aires- como a nacional, la dupla que integran el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, pusieron en marcha un esquema de contracción monetaria con graves efectos en la economía.
Hace 2 horas
Mientras ajusta jubilados, el Gobierno sigue subsidiando la luz de los más ricos
Hace apenas tres meses, el Gobierno se había jactado de haber suspendido subsidios que recibían usuarios que residían en Puerto Madero y countries. Sin embargo, el propio sistema delata la continuidad de la cobertura estatal y la protección sobre los más ricos.
Mientras ajusta jubilados y personas con discapacidad, el Gobierno subsidia a los más ricos
Mientras ajusta a jubilados y recorta pensiones en discapacidad sin justificación, el Gobierno reconoció que sigue subsidiando la tarifa de luz que pagan los usuarios de altos ingresos. De esta manera, la dolarización del sistema y la entrega en bandeja del negocio a las empresas sientan las bases de un esquema que castiga a los usuarios de bajos ingresos.