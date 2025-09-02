En medio del escándalo por los audios de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el presidente Javier Milei compartió un tuit que, lejos de desmentir la autenticidad de los audios atribuidos a su hermana Karina Milei, los reconoce como reales y justifica su prohibición judicial. Por su parte, la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, confirmó que fueron grabados en Diputados.

“A cada paso sigue quedando en claro la red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte. Estos espías que se disfrazan de "periodistas" quieren desviar la atención del tema real. No están por encima de la ley. Se creen impunes y no lo son. Fin”, escribió Milei.

También compartió un tuit que dice: “Difundir audios grabados ilegalmente (con lógica finalidad política y extorsiva) no tiene nada que ver con la libertad de expresión y su prohibición de difusión no indica censura a la libertad de prensa”. El tuit presidencial confirmó que los audios existen, fueron grabados sin consentimiento y tienen contenido sensible.

Audios de las coimas: la confirmación de Patricia Bullrich

En esta línea, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sumó una nueva capa de gravedad institucional al escándalo por los audios, al confirmar que la grabación se realizó en la Presidencia de la Cámara de Diputados -es decir, dentro de otro poder del Estado.

En un tuit, Bullrich denunció una “operación planificada y concertada” de espionaje ilegal, ejecutada estratégicamente en plena campaña electoral. Para la funcionaria, el caso no solo vulnera la privacidad de los protagonistas, sino que embarga a la República misma, al instalar prácticas de inteligencia para-institucional con fines políticos. “Si las hacés, las pagás”, advirtió, anticipando una ampliación de la denuncia judicial.