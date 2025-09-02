La crisis no da tregua y las ventas en comercios de Córdoba cayeron 9% en agosto: “Fue el peor mes”

La crisis desatada por las medidas del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, profundiza la caída del consumo en todo el país. Los comerciantes del centro de Córdoba sufrieron la mayor “caída” de las ventas durante el mes de agosto: fue del 9% en comparación con el mismo mes del año anterior, tanto en unidades como en rentabilidad, que disminuyó un 8%.

Así lo informó la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC) a través de los resultados del Observatorio Comercial de las ventas minoristas de relevamientos realizados en comercios de la ciudad y shoppings. “Con una caída del 9% de las ventas, agosto se convirtió en el peor mes del año, acumulando un 24% de baja en el 2025. El comercio atraviesa una situación complicada y difícil, lo cual genera preocupación”, resaltó el documento.

En relación con la variación acumulada interanual, las ventas en el período enero-agosto del 2025 contra igual período de 2024 registran una baja del 24%. Mientras que en cuanto a la variación intermensual se registró una caída del 3% en la venta de unidades y del 9% en la rentabilidad, en comparación con el mes anterior. Respecto del ticket promedio, en agosto fue de $103.400, mostrando una cifra menor que en julio, cuando se ubicó en $122.300.

En medio de un panorama económico crítico, el presidente de la Cámara de Comercio cordobesa, Sebastián Parra, explicó que los comerciantes realizan un esfuerzo enorme para pasar este momento. “Apostamos a revertir ese escenario con trabajo conjunto, propuestas más atractivas para los clientes y eficiencia en la gestión de costos para sobrepasar este escenario”, afirmó.

Además, Parra manifestó que las compras a través de páginas internacionales (como Shein y Temu), “a precios más bajos por dudosa calidad, subsidios de países de origen y sin el pago de impuestos, generan una competencia desleal para el comercio y la industria local; poniendo en riesgo los empleos y la supervivencia de los comercios”.

Comercios de shopping con mejor desempeño

El informe de la CCC también relevó las expectativas de los comerciantes: solo el 30% las cumplieron. Los locales ubicados en shoppings registraron nuevamente mejor desempeño que aquellos que se encuentran en el área central y en otros corredores comerciales.

Los rubros con mejor actividad en agosto fueron Perfumería; Farmacia; Electrónica e Informática. En cuanto a los métodos de pago, la tarjeta de crédito continúa liderando las preferencias de los consumidores por encima de los medios electrónicos. Los menos utilizados son la tarjeta de débito y el efectivo.