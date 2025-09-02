Tiene 82 años, se cayó a un pozo de nueve metros y la rescataron bomberos gracias a una llamada de vecinos

Una jubilada de 82 años cayó repentinamente a un pozo de nueve metros de profundidad en el patio de su casa ubicado en el barrio Poeta Lugones, provincia de Córdoba. El hecho dio lugar a una intervención de efectivos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) que, entre sogas, escaleras y maniobras precisas, logró sacarla con vida.

El operativo se activó a través del programa Cordobeses en Alerta, luego de que un vecino diera aviso de la situación. El suceso ocurrió en una vivienda ubicada en calle César Carrizo al 2500. Allí, la mujer cayó dentro de un agujero, lo que motivó un rápido despliegue de efectivos especializados.

Mediante técnicas de rescate vertical, los bomberos lograron bajar hasta el lugar y extraer a la vecina, que presentaba múltiples lesiones a raíz del accidente. El procedimiento quedó registrado en un video que refleja la tensión del momento y la complejidad de la maniobra.

Posteriormente, personal del servicio de emergencias 107 le diagnosticó politraumatismos leves y dispuso su traslado al Sanatorio Allende, donde ingresó acompañada de su hija. La mujer permanece internada bajo observación y el lugar quedó señalizado a la espera de Defensa Civil.

El programa de seguridad ciudadana también permitió resolver otros hechos en la jornada. En barrio Crisol Sud, dos hombres fueron aprehendidos tras ser identificados por una vecina como autores de un intento de robo a una vivienda. En Villa Cabrera, en tanto, la Policía detuvo a dos sujetos que habían arrebatado un celular a una mujer al bajar de un colectivo. El vehículo en el que se movilizaban fue secuestrado y se constató que registraba varios sumarios.

Una mujer cayó en un pozo: el caso similar que ocurrió en la ciudad de Córdoba

Un caso similar ocurrió hace algunos meses en el barrio Los Nogales, ciudad de Córdoba. En el mes de mayo, una mujer de 41 años debió ser asistida por los bomberos luego de caer en un pozo que se abrió en el piso de la cocina de su casa, ubicada en la intersección de las calles Pampas y Mocovies.

La dueña de casa milagrosamente no sufrió heridas de gravedad, pese a que todo su cuerpo quedó totalmente hundido en el hueco que se hizo bajo el piso de su cocina. Según confirmaron fuentes del caso a Infobae, el hundimiento del terreno se produjo en una zona de la vivienda destinada a cocina comedor. Mientras la mujer se encontraba realizando tareas domésticas, cayó repentinamente dentro del mencionado pozo que se abrió a pocos centímetros de donde está ubicado el horno.

Los efectivos que se hicieron presentes en el lugar expresaron que la mujer logró salir por sus propios medios, aunque sufrió algunos raspones y un traumatismo en el brazo izquierdo, de acuerdo al diagnóstico inicial brindado por el Servicio de Emergencias Médicas que atendió a la damnificada.

La paciente fue asistida en el domicilio y no fue necesario su traslado a un centro de salud. En el operativo intervinieron efectivos de la Dirección Bomberos, junto con personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y de Defensa Civil, quienes realizaron tareas de inspección en la estructura afectada.