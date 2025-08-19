Unidad y economía: los ejes de la campaña de Fuerza Patria para octubre

"Hay que ponerle un freno a Milei. El mintió, no está haciendo lo que dijo en la campaña porque se suponía que el ajuste lo iba a pagar la casta y no los trabajadores y los jubilados", sostuvo Jorge Taiana, en sus primeras declaraciones como candidato a diputado de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. Una situación económica que no sale del pantano, y que se siente especialmente en el cordón industrial del Gran Buenos Aires, será uno de los ejes de la campaña de la coalición peronista contra el ajuste salvaje de la gestión libertaria. La unidad que logró mantenerse pese a todas las dificultades -y los malos augurios- será otro de los factores destacables porque se trata de una confluencia en busca de evitar que las consecuencias del plan se sigan expandiendo entre los sectores populares.