Silencio y estupor en el PRO, mientras los Macri sonríen tras la paliza electoral

El PRO bonaerense entró en estado de estupor y silencio absoluto tras la rotunda victoria en las elecciones bonaerenses del peronismo al que pensaba derrotar en alianza con La Libertad Avanza. Puertas para adentro, los primos Macri celebraron el fracaso de quienes llevaron al partido a las rodillas de la estrategia de Karina Milei.

Cuando el 19 de julio se cerraron las listas, la expectativa era arrasar en la Provincia y “derrotar al kirchnerismo para siempre”. No ocurrió, el espacio no llegó a retener los votos que ambas fuerzas por separado sacaron en 2023. Los dirigentes pintados de violeta prefirieron la reserva absoluta luego de las 21 cuando las pantallas del búnker en Gonet daban cuenta de un resultado irreversible hacia octubre. Allí estaban Cristian Ritondo y Diego Santilli. Escucharon al Presidente reconocer la derrota desde abajo del escenario.

“El Colo, Cristian y sus colaboradores están golpeados, pero el resto del partido festeja”, resumen en La Plata. El acuerdo fue ampliamente resistido por el grueso de los intendentes macristas. “Está demostrado que se han equivocado. Hubo mucha humillación, mucha meada todo este tiempo. Ningunearon a intendentes y a nuestros cuadros. Los Milei redoblaron todo a 250 km por hora y el palo ahora es muy fuerte”, analiza un dirigente de trato cotidiano con el ex presidente.

“Era imposible que LLA hiciera una buena elección, todos nuestros referentes de Varela, Ituzaingó, Avellaneda, Lanús y el conurbano nos lo advertían. Nos decían que no había campaña, no se repartían boletas, no hablaban con la gente”, señala una autoridad partidaria. “Fuimos forzados a hacer este cierre”, concluye.

Desde el sector que sigue bajo el ala del ex presidente, celebraron el resultado del domingo y la táctica adoptada. “Si íbamos separados iban a decir que la culpa de la derrota la tenía Mauricio Macri y no Karina Milei”, indican. Desde las oficinas de Olivos aseguran que Mauricio se mantendrá en silencio. “Esta alianza no fue su decisión”, reafirman.

Macri tiene para festejar por partida doble

“Vicente López es el distrito donde la alianza LLA-PRO ganó con mayor porcentaje y con mayor diferencia de votos al kirchnerismo”, celebraban en el despacho del jefe de gobierno porteño, de los más reticentes a un acuerdo electoral con los libertarios. En el municipio que gobierna Soledad Martínez la alianza violeta ganó 55 a 29 en la categoría concejales. Jorge Macri, sin embargo, sigue siendo el único dirigente que desdobló y perdió en su propio distrito.

De los ex macristas convencidos del salto sólo Guillermo Montenegro puede mostrar resultados. El intendente de Mar del Plata se impuso en la Quinta Sección por 41 vs 37 de Fuerza Patria. El de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, no retuvo la primera sección y estuvo cerca de perder en su propio distrito.

En el PRO bonaerense reina el shock, mientras las autoridades nacionales piensan en cómo seguir el día después. “Macri habilitó que cada provincia decida su estrategia y después de octubre se hará un análisis profundo”, mencionan como hoja de ruta PRO. Se calcula que luego de las elecciones nacionales habrá un grupo de diputados y senadores que integrarán LLA y que el PRO buscará reflotar Juntos por el Cambio desde el Congreso.