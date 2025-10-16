Macri se mete en la campaña a apoyar a los candidatos del PRO: "En cada rincón"

El ex presidente Mauricio Macri se mete en la campaña de las elecciones 2025 y expresó un mensaje de respaldo a los candidatos del PRO, que en algunos distritos como provincia de Buenos Aires y CABA se presentan en alianza con La Libertad Avanza de Javier Milei. “Nos une la misma causa, que los valores de la libertad, del trabajo y del esfuerzo sean fuertes en cada parte de la Argentina”, afirmó a través de un audio difundido por las redes sociales del partido amarillo.

“Como en cada elección desde hace más de 20 años, el PRO está presente en cada rincón del país defendiendo los valores del cambio. Con las particularidades de cada provincia, en cada ciudad hay equipos y candidatos que están dejando todo, con compromiso, con convicción, con la fuerza de nuestras ideas”, sostuvo el líder del partido amarillo, que en la ciudad y la provincia de Buenos Aires va en alianza con La Libertad Avanza.

Y cerró: "Faltan dos semanas y quiero agradecerles de corazón por todo lo que están haciendo. Ustedes son el motor del cambio, los que empujan cada día para que nuestros valores lleguen a cada rincón de la Argentina. Sigamos así, con esperanza, con energía y con la certeza de que vale la pena todo lo que hacemos”.

El mensaje del ex mandatario tuvo su repercusión. La cuenta del asesor presidencial Santiago Caputo retuiteó el mensaje y le agregó: "Estamos de acuerdo, Presidente Macri. Argentina necesita una nueva mayoría reformista que empuje en el Congreso los cambios de fondo que el Presidente Milei lidera. TMAP". Este texto fue replicado por el propio Jefe de Estado.

Macri se sumó a la campaña de Milei y apeló al voto útil contra el kirchnerismo

A poco más de dos semanas de las elecciones generales 2025, Mauricio Macri volvió a expresar su apoyo a Javier Milei y se pronunció a favor de la alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO. El expresidente compartió un reclamo para los votantes que en 2019 expresaron molestia con su gobierno y se fueron a espacios del centro. Apeló al voto útil para convencer a los indecisos de que no gane el kirchnerismo.

El mensaje fue compartido a través de su cuenta en X, con un mensaje breve en el que citó el posteo de Fernando de Andreis, ex secretario general de la Presidencia, quien había publicado horas antes un texto en el que planteó el 26 de octubre como “una elección binaria” entre “el cambio o el regreso del kirchnerismo”. Con un escueto mensaje, sumó Macri: “Y agrego sobre lo que dice Fernando: la mayoría de los que votaron así todavía se arrepiente”.

El posteo de De Andreis sostuvo que “la alianza violeta y amarilla que formamos LLA + PRO tendrá, el 26 de octubre, un virtual balotaje contra el kirchnerismo, pero también contra otras listas que convergen incidentalmente en su ayuda: Lousteau, Manes, Ocaña, los candidatos de la Coalición, y otros rostros electorales dividirán el voto y favorecerán la hegemonía tóxica del peronismo”.

En su mensaje, el dirigente macrista recordó las PASO de 2019: “Un grupo de electores, que se decían enojados con el gobierno, decidió votar cualquier cosa e hicieron que ganara la dupla de Alberto Fernández y Cristina”. Y concluyó con una advertencia: “Nos guste o no, la elección del 26 es totalmente binaria. Cada voto que no vaya a nuestra alianza va para los Taiana, los Grabois, los Itai Hagman, los Pietragala. Ya sabemos qué pasa después”.