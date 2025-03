Macri plebiscita la historia del PRO en CABA y nadie se pelea por ser candidato El ex Presidente tiene el desafío de resguardar el distrito de la avanzada libertaria y se pone al frente de la estrategia de una campaña. El foco estará en defender lo hecho en 17 años y no solo la gestión de su primo. Esperan operaciones de parte del Gobierno. Vidal es la apuntada para ser candidata, pero no quiere. La respuesta a Larreta: “Con él también había olor a pis”.