Horario Rodríguez Larreta será candidato a legislador porteño por afuera del PRO

Horacio Rodríguez Larreta le agrega tensión a la elección en la Ciudad de Buenos Aires. A menos de dos días del cierre de alianzas, definió que irá como legislador porteño por fuera del PRO en un claro desafío a Mauricio Macri. El anuncio será oficial en este lunes como había anticipado El Destape. Aunque no se sabe con qué nombres, también desde su mesa política anticiparon que irán con espacio propio a los comicios que definirán senadores y diputados. "Vamos solos a demostrar el peso de Horacio en las urnas", aseguró un armador larretista.

Larreta transmitió en varias oportunidades que el partido que integra desde su fundación perdió su identidad y desde que desde el comienzo del año compartió críticas de vecinos por el estado de la Ciudad. “La gestión actual no nos representa”, soltaron cerca de Larreta a El Destape para explicar la motivación de ir por afuera..

Justamente es la imagen de gestor el principal activo que Larreta buscó transmitir en sus distintas recorridas por los barrios porteños y en los que resaltó distintos logros que alcanzó durante su administración y que hoy son cuestionados. Uno de ellos es la falta de limpieza, punto crítico que en el larretismo le adjudican a la caída de la imagen de la gestión porteña . “Es un valor que siempre fue prioritario en Horacio y en el PRO original”, resumieron.

Como viene contando este medio desde el año pasado, los gestos de Larreta iban camino a un alejamiento del PRO. El lanzamiento de think tank Movimiento al Desarrollo (MAD) como también votaciones a favor de la ampliación de fondos para universidades y del aumento de jubilaciones por parte de larretistas en la Cámara de Diputados como en el Senado daban indicios de que Larreta se movía como opositor. Si bien elogia resultados del plan económico de Javier Milei, sus diferencias van más sobre el método que aplicó para llevarlo a cabo así como también decisiones que que cuestiona desde la institucionalidad como el nombramiento por decreto de jueces de la Corte Suprema, entre otras medidas.

La decisión de Larreta sacude el tablero electoral porteño ya que se espera una elección con múltiples candidatos y en la que el PRO posiblemente vaya en soledad sin el tradicional frente que compartió justamente en las gestiones larretistas con la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y otros espacios. Por lo que en Unión por la Patria se frotan las manos ya que de mantener la unidad de la coalición, con Leandro Santoro a la cabez, las expectativas de triunfo crecen con esta novedad.

Justamente por eso en la sede de Uspallata no reaccionaron de la mejor manera contra Larreta. Cerca de Jorge Macri creen que su antecesor repite el mismo accionar que en 2023 y perjudica al PRO. "Es funcional al kirchnerismo y va por el mismo camino que en la presidencial cuando hizo dividir el voto", acusaron. De todos modos, buscan restarle valor a la candidatura de Larreta recordando que perdió la primaria contra Patricia Bullrich siendo Jefe de Gobierno. "La Ciudad ya le dio la espalda”, lanzaron y anticiparon que preparán una lista con seis nombres fuertes de candidatos y candidatas. El objetivo es hacer crecer el bloque del PRO.

Mientras que en el equipo de Larreta minimizan las chicanas y no comparten esa conclusión ya que aseguran que también estpan en condiciones de disputarle el "voto blando" al peronismo debido a que consideran que al estar separada de la nacional será una discusión local y que primarán las propuestas para mejorar el metro cuadrado, aquellas referidas a la cuadra de los vecinos y que tienen que ver con el estado de las veredas, la limpieza de las calles, la seguridad y el estado de los parques.

"Lo que es funcional al kirchnerismo es la gestión de Jorge", cuestionaron cerca de Larreta, quien en los próximos días presentará distintas iniciativas y una de ellas tendrá que ver con la reactivación del viaducto Sarmiento. Ya no se verá a un Larreta que solo se muestra escuchando al vecino sino que comenzará una etapa propositiva.

Así, en la Ciudad de Buenos Aires se espera una guerra total y La Libertad Avanza buscará vencer al partido de Mauricio Macri por primera vez desde que son gobierno. Por ahora no tienen candidato aunque suena fuerte el nombre de Manuel Adorni. Si en frente estará Larreta, una María Eugenia Vidal o Fernán Quirós o Laura Alonso como se especula en el PRO, un Martín Lousteau en la UCR y un Leandro Santoro en UP "no quedará otra que jugar con un nombre fuerte", compartieron desde la mesa libertaria de la Ciudad a este medio.

El lunes arrancó duro para Mauricio Macri no solo por esta novedad sino también por la foto que llegó desde Casa Rosada. Allí la secretaria general de Presidencia y responsable del armado nacional de LLA, Karina Milei, recibió a Cristian Ritondo y Diego Santilli. Ambos presionan por una alianza electoral en la provincia de Buenos Aires y reconocen que es el Gobierno el que debe conducir esa estrategia, pese a lo que reclama el ex Presidente de tener mayor injerencia en las decisiones.

Macri queda acorralado en su distrito no solo por el gobierno nacional sino también ahora por Larreta, quien fuera su Jefe de Gabinete los ocho años que gobernó la Ciudad. En una reunión virtual se le sugirió echar tanto a Larreta como a Patricia Bullrich del partido, decisión que hoy Cristian Ritondo si bien no desmintió le bajó el tono.