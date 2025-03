Karina Milei se reunió con Ritondo y Santilli: una foto con mensajes a Macri y Caputo

A dos días del cierre de alianzas en la Capital Federal, desde Casa Rosada llegó una foto contundente de cara al armado en la provincia de Buenos Aires. Cristian Ritondo y Diego Santilli, diputados y los principales dirigentes del PRO en ese distrito, fueron recibidos por Javier y Karina Milei. Si bien no lo comunicaron como un acuerdo electoral, el encuentro reafirmó el entendimiento entre ambas fuerzas y empoderó a "El Jefe" como la cabeza del armado político en ese distrito.

La foto no es casual aunque haya estado programada desde la semana pasada. Ya con la certeza de que el PRO y La Libertad Avanza irán separados en CABA, en el territorio bonaerense tanto Karina Milei como Santilli y Ritondo dejaron mensajes a la interna de sus espacios más allá de que "el objetivo es vencer al populismo" representado en cabeza del gobernador Axel Kicillof como ambos salieron a transmitir.

Mauricio Macri está jugado a defender el distrito que lo vio nacer en la política y buscará proteger la identidad del PRO a riesgo de perder la primera elección desde que son gobierno. Mientras que en la Provincia la lectura que hace el presidente del PRO bonaerense y "El Colo" es otra: si no hay unidad el peronismo ganará y desde ahí se fortalecerá como opción de cara al 2027.

El rol central de Karina

No fue un encuentro más. Santilli y Ritondo fueron recibidos por la plana mayor del Gobierno. La centralidad se la llevó Karina Milei y sorprendió que el presidente Javier Milei apareciera a un costado pese a que no haya sido su despacho. También estaban su mano derecha, Eduardo "Lule" Menem y el armador libertario en Provincia, Sebastián Pareja. El encuentro duró dos horas e incluyó chicanas sobre el “pasado peronista” de Menem, Pareja, Ritondo y Santilli.

"La foto es un bombazo", definieron cerca de los dirigentes amarillos para exhibir que en Buenos Aires como en el resto de las provincias hay autonomía de los gobernadores y principales dirigentes de esos espacios y que los acuerdos se realizan según su necesidad y capacidad. "En la provincia de Buenos Aires no sobra nada y hay que ampliar", sostuvieron.

El gran ausente en la foto es Santiago Caputo. Según supo El Destape, el poderoso asesor está en contra de avanzar en la Provincia con acuerdos individuales sino que es mejor tener un entendimiento electoral con Mauricio Macri ya que lo que vale es "la marca" y no nombres propios. Así, explicó a El Destape uno de los dirigentes al tanto de las negociaciones, buscan evitar que Macri juegue con lista propia y se quede con un núcleo de bancas propio que luego complique la negociación. "La idea es tensar, pero tenerlo adentro", reconocieron cerca de Caputo, quien cree que no es para desmerecer el poder de fuego del ex Presidente.

Santilli y Ritondo no son los únicos que reclaman una alianza electoral. A los bullrichistas que ya se fueron junto a La Libertad Avanza se les suma Diego Valenzuela y dirigentes como Guillermo Montenegro y Néstor Grindetti que también trabajan en un acuerdo para las legislativas. El trabajo junto a ellos y la foto que hoy se conoció, entiende cerca de "El Jefe" en diálogo con El Destape, "refuerza que la política en la provincia de Buenos Aires empieza a ordenarse alrededor de Javier y Karina Milei".

El encuentro se mostró como la intención de "avanzar en una integración consensuada" y que ello todavía no significa una alianza electoral. Ritondo y Santilli compartieron que su intención es seguir trabajando junto al Gobierno como lo hicieron desde el ballotage cuando pusieron sus equipos a colaborar en la fiscalización. "Vienen apoyando al Gobierno desde el primer día y esto confirma que van a seguir trabajando juntos para desterrar el populismo en la provincia", afirmaron en Casa Rosada.

La resolución de que el 13 de julio sea el día para que se celebren las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia de Buenos Aires llevó a que se formalice la articulación entre el PRO y La Libertad Avanza allí. Restará saber si las primarias se elimina o no, clave para terminar de definir si habrá acuerdo institucional, si se define una lista única y quién encabezará la misma.