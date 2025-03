El PRO busca candidato mientras ningunea a un Larreta que prepara una nueva etapa en su campaña

La semana que viene vence el plazo para presentar las alianzas en la Ciudad de Buenos Aires y el 29 de marzo ya estarán los nombres que competirán el 18 de mayo por las 30 bancas que estarán en juego en la Legislatura. El PRO pone en juego cuatro bancas y por estas horas tiene más dudas que certezas sobre quién encabezará la lista. Mientras tanto, sigue de cerca los pasos de un Horacio Rodríguez Larreta que duda entre ir como legislador o senador y que en los próximos días comenzará a presentar propuestas de campaña. En el equipo del jefe de Gobierno, Jorge Macri, no temen enfrentarlo porque “la Ciudad ya le dio la espalda” en las PASO del 2023 y preparan una lista con “seis nombres fuertes” para los primeros lugares.

Cerca de Larreta aseguran que con Mauricio Macri "hay tensión", pero con Jorge "la relación es inexistente".

En el último mes, el ex jefe de Gobierno subió el tono de la crítica hacia la administración de Jorge Macri. Se muestra caminando los barrios y charlando con vecinos que le marcan problemas como la suciedad en las calles, parques con césped largo y la fuga de presos. “La Ciudad no está bien”, marcó en distintas entrevistas en las que también se encargó de apuntar que “el PRO ha perdido su identidad”.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Las quejas por el estado de la Ciudad no las expresa él sino que las pone en boca de las personas que se cruza en sus caminatas. Visitas a barrios que, sostienen desde su entorno, Macri no realiza y que eso desemboca en una desconexión con comuneros y falta de respuesta ante reclamos como los antes mencionados. “No está en las pequeñas cosas y lo que vota el vecino es un presidente de consorcio”, cuestionaron.

Pese a esto, en el PRO hay un sector vinculado a Mauricio Macri que cree que todavía hay margen para convencer a Larreta de que se mantenga dentro del partido y no compita por afuera. Afirman que “hay tratativas” tanto con él como con la UCR, aunque aclararon: “Si hoy fuera la elección, vamos todos separados”.

En el larretismo desmienten que haya diálogo y marcan que están cansados de salir a negar encuentros o conversaciones tanto con Jorge como con Mauricio Macri. Aunque, señalan, la relación con los dos “es distinta”. Y lo grafican así: “Con Jorge es inexistente y con mucho ruido. Con Mauricio hay tensión, pero no deja de haber un camino juntos”. Larreta no rompe el puente con el ex Presidente y la última vez que intercambiaron mensajes fue en modo futbolero tras la victoria de Racing sobre Boca por 2 a 0 en febrero pasado.

Esa diferencia también la dejan trascender desde Uspallata. Cerca de Jorge Macri le hicieron saber a El Destape que el tuit con el que Larreta confirmó que será candidato bajo el título “Vuelvo” no cayó bien por su tono “violento y agresivo”. Esa sorpresa, sostienen, se debe también a que en el gabinete macrista hay funcionarios de mayor o menor rango que formaron parte de su gestión. Entre ellos el actual ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida, y el saliente ministro de Seguridad, Waldo Wolff. Así las cosas, desmienten que de parte del ex intendente de Vicente López haya un intento de diálogo: “No hay una negociación abierta al día de hoy”.

Esa postura es explicada por lo que consideran que es “el peso electoral” del propio Larreta al perder la interna con Patricia Bullrich en el distrito que gobernaba. “¿Cuál es el riesgo de enfrentarlo? La Ciudad ya le dio la espalda”, disparan. Así y todo, aseguran que “están en su derecho” a expresar diferencias, pero desafían: “Hay que ver si finalmente se anima a competir”.

¿Legislador o senador?

La única certeza es que Larreta no será candidato a diputado nacional, cámara en la que de las bancas en juego ninguna está referenciada en él. Sin embargo, sí tiene leales en el Senado y en la Legislatura que lo acompañan hoy en Movimiento al Desarrollo (MAD), el think tank que lanzó en agosto pasado como anticipó El Destape y desde donde presenta proyectos y propuestas de gestión para gobiernos como el manual que recientemente presentó llamado “El Método”.

En el Senado, la banca larretista corresponde a Guadalupe Tagliaferri, mientras que la otra a renovar es la del radical Martín Lousteau, quien suena como candidato a legislador. Por otro lado, en la Legislatura Vamos Juntos (alianza entre el PRO y la Coalición Cívica) arriesga seis bancas. De ese número, dos responden a Elisa Carrió y las otras cuatro son del partido amarillo pero ninguno está ligado directamente a Jorge Macri. Dos de ellos están referenciados en Larreta (Claudio Romero y Emmanuel Ferrario), mientras que Paola Michielotto y Darío Nieto responden a Cristian Ritondo y Mauricio Macri respectivamente.

Si bien en su mesa chica aseguran que la definición sobre si Larreta jugará o no en la local no está, en diálogo con este medio destacan que está enfocado en los problemas del porteño en su metro cuadrado (la luminaria, la vereda, el parque) y que en contraposición a la actual gestión hay una ponderación de su imagen de gestor. “Tiene credenciales de haber sido un buen administrador”, resaltaron.

Tras la escucha de vecinos, ahora la campaña de Larreta pasará a una “fase propositiva”, como describen desde la sede del MAD. “Vamos a hablar de que la situación de la ciudad es mala y que puede volver a ser lo que era y estar mejor”, señalaron. Y para alimentar la incógnita adelantan que pretende reactivar el viaducto del Sarmiento, una promesa de Jorge Macri. “Es un tema que lo desvela y es una promesa incumplida de Macri”, subrayaron. Aunque pareciera ser más un trabajo de legislador, marcan que es un proyecto que también puede “empujarlo” como senador.

Un fiel dirigente larretista que conoce la cocina de Uspallata desde los inicios del PRO le contó a El Destape que la imagen de la actual administración es la peor en términos históricos. Los principales cuestionamientos obedecen a tres puntos principales: basura, fuga de presos y el crecimiento de personas en situación de calle. “La gestión está mal, con una gobernabilidad en descomposición”, marcaron.

Por eso, Larreta en las distintas entrevistas que dio no solo habla de la pérdida de identidad del PRO sino también de que se quiere “ocupar de los porteños” independientemente de a quien voten a nivel nacional. “Le vamos a hablar a todo aquel que esté a las puteadas porque tiene basura en el frente de su casa”, explicaron en su comando de campaña como una forma de dejar en claro que no quieren partidizar el voto.

El PRO sin candidato claro

La seguridad es la área de mayor preocupación para la gestión de Jorge Macri en el marco del impulso que le dio a la idea de reinstalar el orden público. En esa cartera había puesto a Waldo Wolff para que sea uno de los voceros políticos y con la idea de que se imponga como candidato este año. Pero las masivas fugas lo desgastaron y tras su exposición en la Legislatura le pidió una reunión a Macri al día siguiente para comunicarle que se iba porque sintió que no tenía respaldo.

“Estoy solo”, le soltó Wolff a quien fue su jefe hasta la semana pasada por sentir que el tema de las fugas era una situación que le excedía y que dependía de una respuesta política que comprendía a Ciudad y Nación. Desde su entorno le reconocieron a El Destape: “Está muy enojado porque siente que no lo acompañaron”. Si bien tiene diálogo con distintos sectores de la oposición, entre ellos Ramiro Marra, también aclararon que no piensa construir un espacio por fuera del partido.

Por eso, aunque algunos creen que sus acciones bajaron para encabezar la lista, en Uspallata todavía lo sostienen como uno de los posibles candidatos y que si se tiene que abocar a la campaña “está bien que no esté en la función pública”. Esa defensa, justifican, es porque “no tuvo nunca una crisis de seguridad” ya que las fugas que se registraron “son menos de las que tuvo Horacio” y que “se trata de una circunstancia” debido a que Nación no se los lleva.

El nombre que cobró más fuerza en los últimos días para encabezar la lista de legisladores es el de María Eugenia Vidal. El dato surge de la mesa del exPresidente Macri aunque no está firme y, según supo este medio, la diputada cuyo mandato finaliza a fin de año aspira a renovar la banca. Vale recordar que hace un mes asumió como jefa de campaña en los anuncios fallidos de la Ciudad sobre el armado político ya que Diego Santilli salió a desmentir que se sumaba a la mesa chica. Vidal está encolumnada detrás de Mauricio Macri después de desencuentros en el pasado y en el larretismo no sorprendería que fuera ella ya que el ex Presidente intervino la gestión de su primo con las designaciones de Laura Alonso, Hernán Lombardi y Gabriel Sánchez Zinny tras forzar el corrimiento de Néstor Grindetti.

Cerca de Mauricio Macri le señalaron a este portal que la resolución del nombre “llegará sobre la hora”, es decir cerca del 29 de marzo o el mismo día. Dependerá en parte lo que ocurra en el cierre de alianzas, aunque de momento pareciera que todos los espacios que conformaron en su momento Juntos por el Cambio hoy irían con lista propia tras la suspensión de las PASO. De ser así, el resultado de la elección porteña tendrá su impacto a nivel nacional y se proyecta una Legislatura de nombres fuertes. O como a un dirigente del PRO le gusta decir: “De tiburones”.