Los tiempos corren a LLA, que no tiene nombres definidos para CABA

El cierre de alianzas de cara a las elecciones legislativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires oficializó que La Libertad Avanza (LLA) irá sin otros espacios y se enfrentará al PRO de los Macri, que gobiernan la capital nacional desde hace casi 18 años. Sin embargo, todavía siguen las incertidumbres sobre quién será que encabece la boleta de los representantes del presidente Javier Milei en suelo porteño.

LLA se presentó en el cierre de alianzas en solitario, prescidiendo de los partidos que participaron en las campañas de 2021 y 2023. Sobre el final de las elecciones nacionales, la secretaria General de la Presidencia y titular del partido, Karina Milei, comenzó una purga de sellos con los que conformaron frente y los hacedores del experimento paleolibertario.

Dos casos emblemáticos: uno es el del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), que se sumó al frente que lidera el PRO. Este sector está referenciado en el diputado nacional Oscar Zago, uno de los históricos de LLA, quien se alejó del oficialismo nacional, luego de que fue corrido de la jefatura de bloque, por órden de Karina Milei.

También se alejó el Partido Libertario, que integra la alianza que lidera el legislador de Republicanos Unidos Yamil Santoro y lleva el confuso nombre de Unión Porteña Liberal. Más allá de esto, el representante del sello en la Cámara de Diputados, Nicolás Emma, sigue integrando la bancada oficialista.

La elección porteña también planteará una fuerte diferenciación con lo que suceda del otro lado de la General Paz. Mientras en la capital nacional LLA está dispuesto a batallar con el PRO, en la provincia de Buenos Aires serán aliados en un frente que integrarán ambas fuerzas.

Como sea, en la Ciudad de Buenos Aires el nombre que circula para encabezar la boleta mileista es el del vocero Presidencial, Manuel Adorni. Con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, el platense participó de recorridas por suelo capitalino con Karina Milei y su armadora porteña, la legisladora Pilar Ramírez.

¿Será candidato? "99,9 por ciento por un sí, 0,1 por ciento por un no", graficó una fuente de la Casa Rosada a El Destape. La decisión no dependerá tanto de él, sino de lo que dispongan los hermanos Milei.

"Hasta el 29 de marzo no se sabe quién va a ser el candidato", sostienen los voceros mileistas, en alusión al cierre de candidaturas. Por lo pronto, la misma fuente desconoció la versión periodistica de que el director técnico de fútbol Ricardo Caruso Lombardi esté entre los nombres en danza para la lista de LLA.

Elecciones en CABA 2025: qué va a hacer Ramiro Marra

"LLA está pagando el pecado original de haber barrido a (Ramiro) Marra", comentó una voz de la política porteña que alguna vez estuvo cerca del mileismo. El legislador porteño y ex candidato a jefe de gobierno fue excluído del universo mileista por orden de Karina Milei, que tiene como ejecutora a Pilar Ramírez.

La gran hermana oficialista se encargó de expulsar a miembros fundadores de LLA como Marra. Ante esto, la situación del legislador es incierta: primero, porque finaliza su mandato este año, y segundo porque LLA parece no tener candidato definido para estas legislativas. Para colmo, versiones periodísticas daban cuenta de una supuesta tentación por parte del PRO para sumarlo y restarle votos a la amenaza mileista.

Desde las inmediaciones del legislador e histórico de LLA afirman que no está claro si competirá o no. "Está muy tranquilo viendo cómo se ordena el panorama", comentaron otras fuentes que tratan con gente en común. Una de las posibilidades es una participación en solitario con el sello Integrar.

Este partido tuvo su momento viral a comienzos de este año, cuando a la catelería de la Juventud PRO que pedían por "Mauricio 2025", en referencia al ex presidente, le agregaron el sticker con el apellido D'Alessandro, en alusión al abogado mediático, ex diputado bonaerense y ex concejal de Tandil, que manifestó tener ambiciones electorales en suelo porteño.

Las mismas fuentes afirman, además, que desde el mileismo "lo están buscando" para ocupar la cabeza de la lista. Desde el karinismo niegan cualquier contacto con el broker. "No es parte de LLA", sentenciaron.