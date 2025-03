Macri apoyó la alianza PRO-LLA en PBA, pero aclaró: “Siguen las negociaciones”

El expresidente Mauricio Macri se refirió a la posibilidad de que el PRO y La Libertad Avanza hagan una alianza electoral en la provincia de Buenos Aires. “Siguen las negociaciones”, advirtió en la puerta de la sede del PRO en San Telmo, antes de ingresar a una reunión de la cúpula.

“Los otros días fue una reunión positiva en Casa Rosada, pero todavía estamos en la fase de palabras y fotos, no hay nada concreto”, reparó el dirigente en alusión a la foto que protagonizaron Diego Santilli y Cristian Ritondo con el presidente Javier Milei y funcionarios del gobierno. Respecto de la probabilidad de conformar una alianza electoral para los comicios de medio término, Macri afirmó que le pidió a Ritondo “y a todos los dirigentes de la provincia de Buenos Aires que, por sí o no por no, sepamos a dónde vamos”.

En el búnker del partido amarillo llegaron temprano el titular del PRO, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, la jefa de la campaña porteña, María Eugenia Vidal; los diputados Cristian Ritondo, Diego Santilli, y los dirigentes Soledad Martínez, Facundo Pérez Carletti, Fernando De Andreis, Martín Yeza, Alfredo De Angeli, entre otros. Por zoom participan los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut), y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.

Las voces bonaerenses

El presidente del bloque de diputados del PRO en suelo provincial, Matías Ranzini, dijo en el programa de streaming Uno Tres Cinco, que hay “una buena sintonía” con los libertarios. “Desde que asumió este gobierno, el bloque PRO del Congreso Nacional ha trabajado en darle gobernabilidad. Esto también tiene que ver con eso: es una consecuencia y un hito más”, afirmó.

En relación con una posible fusión entre ambos espacios aclaró: “Cuando hablamos de integración de propuestas, no estamos hablando de fusión organizativa”. “Nosotros seguimos manteniendo la identidad del PRO. Hoy, a diferencia de hace ocho años, el partido gobierna muchas ciudades importantes, y eso le da experiencia en gestión”.

La reunión entre el PRO y LLA

Por último, consultado sobre la unidad dentro del PRO, Ranzini destacó el compromiso de los intendentes con la consolidación del partido y descartó la posibilidad de fugas hacia La Libertad Avanza: "Veo al PRO muy unido. La reunión que hicimos hace semanas en la sede del PRO Nacional fue clave para fortalecer la unidad".