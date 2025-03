Los cuatro puntos que el PRO le cuestiona Milei

El PRO cuestionó el accionar del gobierno de Javier Milei en "educación", en materia de "instituciones", en "política exterior" y en la "obra pública". Estas categorías conforman el "semáforo rojo" del informe de la Fundación Pensar, think tank que responde al partido del ex presidente Mauricio Macri.

Cuáles son los puntos que criticó el PRO

En el informe de marzo de Pensar, el macrismo se preguntó si la educación está "en el olvido". En ese marco, recordaron que el Presidente "no hizo mención alguna a la educación en su discurso (de inicio de sesiones), a pesar de su compromiso en el Pacto de Mayo". En esa oportunidad, Milei había dicho: “Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar.”

En cuanto a la institucionalidad, el think tank del PRO recordó un twit publicado por Mauricio Macri en el que había cuestionado la designación por decreto de Manuel García- Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema.

"La experiencia empírica me indica que la designación de jueces a través de un mecanismo como el utilizado por el gobierno no es correcta. Ratifico mi posición de que los jueces que ocupen los cargos más altos del Poder Judicial no pueden ser objeto de tanto rechazo. La confianza en la justicia y en las instituciones es una condición indispensable para la estabilidad de la democracia y la prosperidad del país. Mi posición es la mayoritaria dentro del PRO, como quedó plasmada en el informe producido por la Fundación Pensar", había dicho semanas atrás el líder del PRO.

Por otra parte, la fundación del PRO realizó un fuerte cuestionamiento a la política exterior del gobierno mileista, afirmando que está "al servicio partidario". Según analizaron, durante su primer año, el gobierno del Presidente Milei "captó una gran atención de las elites globales y la opinión pública internacional" Sin embargo, se preguntaron si "¿no podría haberse aprovechado en toda su dimensión el relacionamiento externo para consolidar el éxito del plan de estabilización macroeconómica y reformas estructurales?".

"La administración ha decidido, en cambio, articular la estrategia de inserción en el mundo sobre la base de su batalla cultural global", observaron.

"La agenda de viajes y visitas internacionales del Presidente Milei en el 2024 pone en evidencia una creciente tensión entre sus preferencias políticas personales y el alcance de los deberes institucionales que le competen como Jefe de Estado, representando un riesgo latente de personalismo interpuesto a la preservación del interés nacional. Vale la pena preguntarse sobre las correlaciones entre la popularidad internacional del Presidente de Argentina y el posicionamiento global de la República: ¿Alimentar la 'marca Milei' supone nutrir la agenda del interés nacional argentino?", se preguntaron.

Según se contabilizó, Milei realizó 21 viajes al exterior, "8 para recibir premios o asistir a conferencias partidarias" y "9 fueron a Estados Unidos". En cuanto a las visitas bilaterales de presidentes de América Latina, "quitando la toma de posesión", de 20 jefes de estado de la región, "sólo 3 visitaron" al mandatario argentino "en misión bilateral".

También se señaló que "Milei atacó personalmente a los Presidentes de 4 de las 5 mayores economías de América Latina" y se recopiló las agresiones verbales del líder de La Libertad Avanza a sus pares Luiz Inácio Lula Da Silva (Brasil), Gabriel Boric (Chile), Yamandú Orsi (Uruguay) y Andrés Manuel López Obrador (ex mandatario de México)

Por último, se analizó que la "obra pública" está "paralizada", afirmando que no hubo "grandes proyectos licitados" por "elaboración propia". Según datos del Ministerio de Economía en 2024, la inversión real directa en términos reales cayó en un -63%.

En ese marco, las transferencias de capital a provincias en términos reales arrojó a un -94%. El gasto de capital en términos reales tuvo una baja del -76% en términos reales, ya que del 1,6% del PIB en 2023 descendió al 0,4% en 2024