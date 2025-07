Kicillof entregó 100 viviendas que abandonó Macri y lo comparó con Milei: “Interrumpir obras es una estupidez”

El gobernador Axel Kicillof encabezó la entrega de más de 100 viviendas en Berazategui que habían sido abandonadas durante el gobierno de Mauricio Macri y lo comparó con Javier Milei por la decisión de paralizar la obra pública. “Interrumpir obras es una estupidez”, cargó. Asimismo, le contestó al embajador de Estados Unidos designado por Donald Trump en Argentina, Peter Lamelas, quien salió a elogiar al Prediente. "En la provincia (de Buenos Aires) hay soberanía", advirtió. "En la provincia de Buenos Aires hay soberanía, hay industria nacional, hay un gobierno que va a defender a la patria con una boleta que dice Fuerza Patria", remarcó.

Kiicllof se mostró junto a los dos primeros candidatos en la Tercera Sección para las elecciones del 7 de septiembre, Verónica Magario y Mariano Cascallares. "El insensible y cruel del presidente Milei abandonar las viviendas", afirmó al recordar que durante la gestión de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en la provincia abandonaron las obras, y que ahora Javier Milei hizo lo mismo con 1400 obras en suelo bonaerense. "cuando una obra se interrumpe, terminarla es más caro que hacerla de cero", agregó. Y siguió: "Para la estafa siempre es un sí; pero para el laburante siempre es un no. Milei ya te descubrieron, trabajas para los ricos y para los de afuera".

"En la historia de estas viviendas, en las lágrimas y la emoción de las familias se sintetiza un poco lo que viene ocurriendo en nuestra provincia y en nuestro país. Cada una de las viviendas cuenta una historia", dijo el Gobernador e hizo hincapié en la falta de empatía del gobierno Nacional: "El insensible y cruel del Presidente Milei abandonó las viviendas".

En tato, Juan José Mussi, contó los años de trabajo que le llevaron poder lograr que un gobierno provincial lo ayude a terminar las obras: "Me reuní como 20 veces en Gobernación en la época de Vidal. Ella nunca me recibió y nunca me escucharon, ni quisieron terminar estas casas. Y cuando Axel me dijo 'las vamos a terminar', si bien confío en él, no le creí; porque había que hacerlas de cero y es muy costoso. Pero acá estamos compañero, y quiero pedir disculpas por no haber creído, porque las terminó", contó entre lágrimas.

Por su parte, Verónica Magario, estuvo en sintonía con Mussi: "Cuando era intendenta de La Matanza, me pasaba lo mismo que a vos Juanjo (Mussi). Vidal me recibió una sola vez y dijo que iba a ser infinidad de cosas y, sino hubiera sigo por este gobernador (Kicillof), todavía las estaríamos esperando". "Quiero que empecemos a sumar todas nuestras fuerzas, las fuerzas de cada uno, sumar esa fuerza porque hoy hay una boleta que va defender cada uno de los derechos de este pueblo", cerró.

Una historia con larga data

El Barrio Kennedy de Berazategui pasó por un sin fin de inconvenientes. Previo al comienzo de las obras que retomó la gestión de Kicillof, se realizó un trabajo articulado de acompañamiento a las familias que viven en situación de vulnerabilidad socio ambiental. El proyecto de relocalización buscó también resignificar al arroyo Las Conchitas a fin de promover un espacio donde el mejoramiento del hábitat y la recuperación ambiental sean prioridad. Con el traslado de las familias a sus casas, ese espacio quedará libre para convertirse en un parque ribereño financiado por la provincia de Buenos Aires para el disfrute de la comunidad.

Las viviendas en Berazategui

Además, en un predio cedido por el Municipio, desde el ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense construyó un SUM en el barrio, espacio comunitario clave para el proceso de acompañamiento social, el fortalecimiento de los vínculos y la consolidación de una comunidad. Esto permitió iniciar el trabajo social con las familias y llevar adelante diversas actividades comunitarias.

La entrega de las 110 viviendas en el barrio Kennedy Norte forman parte de un total de 300 previstas para relocalizar a familias que actualmente viven en condiciones de vulnerabilidad a la vera del Arroyo Las Conchitas. Las 190 restantes están en ejecución con un avance físico del 34%. El proyecto comenzó en 2010, a través del Programa Federal Plurianual con fondos nacionales de ANSES, y quedó paralizado en octubre de 2014 con un gran porcentaje de avance. La Provincia lo reactivó en 2022 y, ese mismo año, Kicillof recorrió los avances de la obra junto a Mussi.

La inversión total por las 300 viviendas es de $33.449 millones. Las familias adjudicatarias podrán mudarse a partir del lunes 28 de julio en tandas de 20 por día, debido a la demora de la instalación del servicio de gas. El resto de las viviendas se asignarán a través del Registro Único y Permanente deDemanda Habitacional (RUPDH).

Las casas están distribuidas en 15 manzanas. Cuentan con dos y tres dormitorios con superficies de 66, 75 y 87 m2, adaptadas para personas con discapacidad. La obra incluye infraestructura para todo el predio: redes de gas, agua y cloacas, desagües pluviales, obras viales, alumbrado público, red de media y baja tensión, planta de tratamiento cloacal y equipamiento para veredas, cercos perimetrales y forestación.