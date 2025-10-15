Axel Kicillof en San Fernando

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, fue lapidario con el presidente Javier Milei y la amenaza de su par estadounidense Donald Trump que recibieron todos los argentinos el martes para condicionar su apoyo económico a las próximas elecciones nacionales de medio mandato. "Ayer fue un día casi trágico porque por el destrato, el ninguneo que le aplicó Trump a Milei", sostuvo y luego agregó: "Hasta hace poco lo que se planteaba es que el el gobierno de Estados Unidos, ante un escenario muy desfavorable para Milei, le iba a dar recursos, un espaldarazo para que llegue a la elección por lo menos. Ahora lo que plantearon es exactamente al revés: un condicionamiento y una especie de amenaza. Ya no es que le van a dar ayuda para que llegue a la elección, sino que le van a dar ayuda si gana la elección. Esto no se ha visto nunca."

"Yo le hago una recomendación a Milei: en vez de andar buscando apoyos afuera, que venga acá y anuncie cosas a favor de la gente, que la está pasando muy mal. Hay una crisis inmensa y no se puede hacer el distraído con eso porque es producto de sus políticas", concluyó Kicillof desde el distrito de San Fernando, donde continuó con su agenda de gestión a menos de dos semanas de las elecciones nacionales y luego que el presidente estadounidense advirtiera que no sería generoso con el país si La Libertad Avanza perdiera en los próximos comicios.

Trump había dicho: "Espero que la gente en Argentina entienda el buen trabajo que está haciendo y voy a apoyar su trabajo en las próximas elecciones de medio mandato", y el Gobernador este miércoles fue tajante con el presidente Javier Milei. “Puede tener los amigos que quiera, pero sus obligaciones y sus responsabilidades son con el pueblo argentino”, sentenció.

Defender el Estado, defender la salud pública

En el marco de las campañas de concientización que se realizan durante el mes de octubre para promover la prevención y el diagnóstico temprano del cáncer de mama, el Kiciilof recorrió este miércoles junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y el intendente de San Fernando, Juan Andreotti, la sala de mamografía del Hospital Petrona V. de Cordero. Allí dijo que “es muy grave que el Gobierno Nacional ataque al Instituto Nacional del Cáncer y deje de distribuir vacunas y medicamentos: Javier Milei puede tener los amigos que quiera, pero sus obligaciones y sus responsabilidades son con el pueblo argentino”.

Además, el mandatario destacó que “a partir de la recomendación que surgió de estudios científicos muy serios, la provincia de Buenos Aires ha ampliado el rango etario para los controles vinculados al cáncer de mama, que es una de las causas más relevantes en la muerte de mujeres”. “No fue una decisión que hayamos tomado en el vacío, sino el resultado de un trabajo de inversión que llevamos adelante desde el primer día para ampliar las capacidades de nuestro sistema de salud”, añadió.

Durante la jornada se expusieron los avances en políticas públicas destinadas a la prevención de la enfermedad. Entre ellas, se destacó la ampliación de la edad para realizar controles mamográficos a mujeres sin antecedentes personales o familiares de cáncer de mama: los mismos comienzan a realizarse desde los 40 años -10 años antes de lo que se venía practicando- y hasta los 75 años.

Al respecto, el titular de la cartera Sanitaria bonaerense afirmó que el cáncer de mama “es la principal causa de cáncer en las mujeres de la provincia y del país”, por lo que “diseñamos un plan de trabajo para contar con más inversión y una mayor capacidad de diagnóstico precoz”. “Gracias a la compra de nuevo equipamiento y el fortalecimiento del sistema de salud bonaerense, podemos aumentar la población destinada a los estudios correspondientes: esto no es otra cosa que generar una mejor expectativa de vida”, ponderó.

“Estamos teniendo un incremento enorme de las prestaciones de salud pública porque desde que llegó Javier Milei son cada vez menos las personas que pueden atenderse en el sector privado”, sostuvo el Gobernador y agregó: “Aún cuando nos quiten ilegalmente los recursos que nos corresponden, nosotros tenemos una predisposición permanente para dar respuestas: en la Provincia es el Estado presente el que brinda atención y cuidados para prevenir enfermedades”.

La sala de mamografía del Hospital Petrona V. de Cordero cuenta con uno de los 22 nuevos mamógrafos entregados por el Gobierno provincial desde 2019. En tanto, durante la semana actual el hospital llevará adelante distintas actividades de concientización, consultas médicas y una “Maratón de Mamografías” gratuitas sin turno previo.

Al respecto, el intendente Andreotti remarcó: “Estamos muy agradecidos porque, en un contexto tan adverso para el país, en el que el Gobierno nacional no destina recursos para el bienestar de nuestros vecinos, contamos con una Provincia que sigue invirtiendo para fortalecer el sistema público de salud”. “Aquí las obras no se han detenido: estamos avanzando con el último tramo de los trabajos en la terapia pediátrica, que va a transformar la atención y los cuidados en San Fernando”, indicó.

Estuvieron presentes la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud, Julieta Calmels; el subsecretario de Políticas de Cuidados en Salud, Jonatan Konfino; la directora del Instituto Provincial del Cáncer (IPC), Marina Pifano; el director del hospital, Juan Delle Donne; el director del Banco Provincia, Sebastián Galmarini; y la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente municipal, Eva Andreotti.