Se definió el orden de los partidos políticos en la BUP de la provincia de Buenos Aires para las elecciones de octubre.

Este lunes se llevó a cabo el sorteo que definió la ubicación de los partidos políticos en la Boleta Única de Papel (BUP) para las elecciones nacionales del 26 de octubre en la provincia de Buenos Aires. De acuerdo a las últimas encuestas, los dos espacios con mayor intención de votos son Fuerza Patria y La Libertad Avanza, que quedaron en el cuarto y primer lugar respectivamente.

En las elecciones legislativas, en la que se votarán diputados por la provincia de Buenos Aires, participarán 17 políticos. Este año será la primera vez Boleta Única de Papel (BUP) en todo el país.

El orden en la boleta única en el provincia de Buenos Aires

La Libertad Avanza Partido Nuevo Buenos Aires Liber.ar Fuerza Patria Frente de Izquierda y de los trabajadores - unidad Frente Patriota Federal Partido Demócrata Progresista Unión Liberal Coalición Cívica (A.R.I) Movimiento Político Social y Cultural Proyecto Sur Propuesta Federal para el Cambio Provincias Unidas Partido Libertario Potencia Unión Federal Nuevos Aires Movimiento Avanzada Socialista

Así fue el sorteo del orden de la BUP en PBA

Simulador de la Boleta Único de Papel

El recorrido virtual arranca con la selección del distrito. A continuación, el sistema despliega la boleta modelo y advierte: “Marque sólo un recuadro por categoría”. Si el usuario intenta marcar dos opciones, aparece una alerta que explica el motivo por el que ese voto sería inválido.

Al terminar, el simulador muestra un resumen de la elección y un mensaje de confirmación: “¡Felicitaciones! Marcaste tu voto en la BUP”. Adempas, enseña cómo doblar la hoja para proteger la confidencialidad y garantizar la validez del sufragio.

Dónde voto en las elecciones legislativas de octubre de 2025

La Cámara Nacional Electoral (CNE) informó que ya se puede consultar en su sitio web el padrón provisorio de cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo 26 de octubre, en las cuales se renovarán las dos cámaras del Congreso. De este modo, los electores podrán consultar dónde y con qué número de orden votarán ese domingo.