Francos: "Espero que al PRO le haya quedado claro que ir separados no tiene ningún sentido”

Mauricio Macri reconoció que "fue un error" adelantar la elección legislativa en la Ciudad de Buenos Aires y ante la propuesta de Manuel Adorni al PRO de sumarse a La Libertad Avanza puso reparos y advirtió que "sin respeto, no se puede". Habló de que "es una noche para poner pausa" y cuestionó a Javier Milei por dividir al electorado. Además, aseguró que seguirá en política y al frente del partido, aunque no tenga "vocación de ser candidato" en las elecciones nacionales de octubre: "No me voy a retirar".